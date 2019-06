Se non dannosi | i minibot sono quanto meno inutili

internazionale

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Omoneta, e quindiillegali, odebito, e quindi aumentano il debito pubblico”. Così Mario Draghi commenta la possibilità di mettere in circolazione titoli di stato di piccolo taglio. Leggi

Sara_Laus : RT @squopellediluna: Il palloncino che da un asilo nido di Verona arriva a Cordenons non ha nulla di romantico, dovrebbe far riflettere su… - cristina_bassi : RT @looking4wd: @gdelmondo @shantykharma @FPanunzi @borghi_claudio @marcoardemagni @AntonioGrzt @NicolaPorro @2f25b18ce75e4fe @borga_lor Gu… - alegeco91 : Protezione dai raggi solari dannosi per te e per tutta la tua famiglia! Non perdere anche i fantastici doposole per… -