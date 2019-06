Sanità | per le assicurazioni torta cresciuta del 45% in 5 anni E la più grande chiede di

Sanità - il calvario delle liste d’attesa : 97 giorni per una mammografia - 65 per una visita oncologica : I forzati della Sanità a pagamento. Sono 19,6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno, per almeno una prestazione sanitaria, hanno provato a prenotare nel Servizio sanitario nazionale e poi, constatati i lunghi tempi d’attesa, hanno dovuto rivolgersi alla Sanità a pagamento, privata o intramoenia. Ecco i forzati della Sanità di tasca propria, a causa di un Servizio sanitario che non riesce più a erogare in tempi adeguati ...

Concorsi per infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica : invio cv a giugno-luglio : Si informa che la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico nelle Marche e in Piemonte e per alcune aziende ospedaliere, per l'assegnazione di diversi posti di lavoro con il ruolo di tecnico sanitario di radiologia medica e di operatore professionale sanitario infermiere, da inserire nelle proprie strutture. Bandi di concorso a giugno-luglio L'azienda sanitaria locale TO4 di Chivasso in provincia di Torino (Piemonte) ha ...

Sanità - Gimbe : stiamo perdendo Servizio Sanitario Nazionale : "E' la più grande opera pubblica mai costruita in Italia e la stiamo perdendo". E' il grido d'allarme che Nino Cartabellotta, presidente Gimbe

Sanità : precari Asp Palermo - 'incontro in assessorato o sarà sciopero' (2) : (AdnKronos) - "Anche la manager dell’Asp Daniela Faraoni - aggiunge - si era impegnata, ai fini dell’applicazione della legge di stabilità nazionale, ad inviare apposita nota all’assessorato regionale alla Salute per valutare l’opportunità di sospendere eventuali procedure concorsuali indette da alt

Sanità - “in dieci anni tagliati 37 miliardi di euro per finanziare sussidi e coprire buchi di bilancio” : Pubblico, equo e universalistico. Un vanto da sempre. Mai come adesso però la sopravvivenza del Servizio sanitario nazionale, la più grande e importante struttura del nostro Paese, potrebbe essere compromessa nel lungo termine. Non perché il sistema pubblico da solo non ce la può più fare. Ma perché la politica negli ultimi anni lo ha saccheggiato per coprire buchi di bilancio e finanziare sussidi individuali: bonus 80 euro, reddito di ...

Sanità : Zaia inaugura percorso riabilitativo a Jesolo : Venezia, 10 giu. (AdnKronos) - “Con l’inaugurazione di oggi abbiamo messo la ciliegina sulla torta. Trent’anni fa di infarto si moriva in moltissimi casi, oggi è un evento superabile, il tasso di mortalità è infinitamente più basso, si fanno le cure e si fa la riabilitazione. Sembra assurdo pensare

Patentino per l’uso dei prodotti fitosanitari : Patentino per uso dei prodotti fitosanitari: a cosa serve e come si prende il Patentino fitofarmaci destinato all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari professionali. (altro…) The post Patentino per l’uso dei prodotti fitosanitari appeared first on Idee Green.

Sanità - per salvare il pubblico dal privato bisogna abbattere le liste d’attesa : Il nostro sistema sanitario è minato da tempo da corruzione e malaffare. Roberto Formigoni, quando era presidente della Regione Lombardia, diceva che il sistema lombardo era il migliore d’Europa: certo, forse per lui ed i suoi compari che hanno organizzato il sistema privato di accreditamento senza alcun controllo e nel loro interesse. Se a Milano ed in Lombardia i migliori ospedali sono privati, come il San Raffaele, è difficile poter accedere ...

La (triste) Italia del turismo sanitario : 319mila viaggi della speranza per un ricovero in ospedale : Sono centinaia di migliaia ogni anno i viaggi da Sud a Nord per un ricovero ospedaliero. Una situazione che alimenta crediti...

Sanità : Agenas - si riduce la mortalità per infarto grazie a una migliore assistenza : Si riduce il rischio di morte nei 30 giorni dopo un infarto. In Italia, infatti, la mortalità è passata, dal 10,4% del 2010 all’8,3% del 2017. Un dato che indica un miglioramento delle cure e della prevenzione secondaria offerta dal servizio sanitario italiano. Con una crescita di qualità dell’intero processo assistenziale, a partire dall’accesso ai servizi di emergenza. Lo indica l’edizione 2018 del Programma nazionale ‘Esiti’ ...

Sanità : in Veneto Orientale bonus ombrellone per le neo mamme : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - Spiagge ‘in rosa’, amiche della cicogna e dei bebè, regalano un bonus ombrellone alle neo-mamme. Accade nel Veneto Orientale, nel territorio dell’Azienda sanitaria più turistica d’Italia, che vanta un litorale di circa 57 chilometri di spiagge attrezzate frequentate ogn

Sanità : in Veneto Orientale bonus ombrellone per le neo mamme (2) : (AdnKronos) - “Il beach-pass per le neo-mamme - dichiara l’assessore regionale alla Sanità e al sociale , Manuela Lanzarin - è una ulteriore iniziativa che conferma e avvalora la dimensione inclusiva e sociale del turismo sulle nostre spiagge e , in particolare, la vocazione dell’Ulss del Veneto Ori

Prodotti fitosanitari per uso non professionale : I Prodotti fitosanitari per uso non professionale sono l’unica opzione disponibile per chi non vuole conseguire il patentino per l’uso dei fitofarmaci. Vediamo la definizione, chi deve usarli e cosa dice la normativa vigente. (altro…) The post Prodotti fitosanitari per uso non professionale appeared first on Idee Green.

Rienzi : con caldo torna emergenza rifiuti - pericolo igienico-sanitario : Roma – torna puntuale come ogni anno l’emergenza rifiuti a Roma. “In questi giorni, cosi’ come avviene puntualmente nel mese di giugno da qualche anno a questa parte, le strade della citta’ si riempiono di spazzatura, con i cassonetti stracolmi e l’immondizia lasciata per giorni e giorni a marcire sui marciapiedi”- denuncia il presidente Carlo Rienzi-. “Numerosi quartieri della capitale, dal centro ...