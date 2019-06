ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Gli appassionati di videogiochi guarderanno con molto interesse il nuovopresentato da. Si tratta del modelloe l’aspetto interessante che propone è ladiche arriva fino a 240 Hz. È il primodicon questo valore, e non è da escludere che l’azienda sud coreana faccia da trend setter in questo settore. 240 Hz è un valore molto alto, che significa aggiornare l’immagine fino a 240 volte al secondo. È un parametro importante per usare i videogiochi, che includono spesso sequenze video molto veloci. In questi casi specifici, se laè bassa l’occhio umano percepisce una mancanza di fluidità, cosa che non accade salendo con la. Asus Designo Curve MX38VC, ilcurvo da 37,5 pollici con ricarica wireless integrata La maggior ...

Cascavel47 : Samsung CRG5 è il monitor per videogiocatori con frequenza di aggiornamento da record di 240 Hz… - PC_Guia : Samsung CRG5 inclui a tecnologia Flicker-Free e o modo Eye Saver - - fivendra : Samsung CRG5, nuovo monitor curvo per il gaming -