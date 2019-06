Piazza Fontana | quando morì Pinelli | in questura c’erano i depistatori dei servizi segreti

espresso.repubblica

(Di giovedì 13 giugno 2019) Le manovre per incastrare l’anarchico e proteggere i terroristi neri. L’interrogatorio fatale con almeno nove agenti. Il poliziotto «graffiato». E l’appuntato in ambulanza con il moribondo. Un libro-inchiesta riapre il mistero della «diciottesima vittima» della strage di, il Buco che ci ha ingoiati "me l'hanno ucciso mille volte"

Gianpaolo_Satta : RT @LagrandeStoria: Da venerdì #21giugno torna #laGrandeStoria di @RaiTre condotta da @paolomieli in prima serata: dallo sbarco sulla Luna,… - MaraRos47589315 : RT @beautifulpic777: Fontana di Piazza Navona a Roma - DDDamiennn : RT @beautifulpic777: Fontana di Piazza Navona a Roma -