Il Napoli in vantaggio per Veretout su Roma | Atalanta e Siviglia

Pedullà non ha dubbi : Di Lorenzo? Il Napoli in vantaggio su tutti! : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, non ha dubbi sul futuro di Di Lorenzo. Secondo il noto giornalista, infatti, per l’esterno dell’Empoli il Napoli sarebbe in vantaggio su tutti. Ecco quanto scrive sul suo sito: La Roma non è mai stata in pole per Giovanni Di Lorenzo e neanche ha approfondito i contatti con l’Empoli. Confermiamo, invece, il chiaro vantaggio – ormai incolmabile – accumulato dal Napoli in attesa di ...

Padullà non ha dubbi : Di Lorenzo? Il Napoli in vantaggio su tutti! : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, non ha dubbi sul futuro di Di Lorenzo. Secondo il noto giornalista, infatti, per l’esterno dell’Empoli il Napoli sarebbe in vantaggio su tutti. Ecco quanto scrive sul suo sito: La Roma non è mai stata in pole per Giovanni Di Lorenzo e neanche ha approfondito i contatti con l’Empoli. Confermiamo, invece, il chiaro vantaggio – ormai incolmabile – accumulato dal Napoli in attesa di ...

Risultati Serie A diretta live - 37^ giornata : si giocano due gare - vantaggio Napoli e Atalanta [FOTO] : 1/54 Cafaro/LaPresse ...

Lazzari-Napoli - Colombarini : “Pronto per una grande squadra - può fare al caso degli azzurri. Nessuna squadra in vantaggio…” : Calciomercato – Napoli-Lazzarri, le dichiarazioni del patron Colombarini Simone Colombarini, presidente della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Lazzari è cresciuto tanto sia nella fase difensiva che tecnicamente. Oggi è pronto per una grande squadra, anche se a noi dispiace privarci di lui. Non possiamo permetterci di fermargli la carriera. Nel Napoli potrebbe dare tanto. Il Napoli ha manifestato il suo ...

Risultati Serie A 36^ giornata - diretta live : Napoli in vantaggio [FOTO] : 1/51 Foto Lapresse ...

Live Napoli-Cagliari 0-0 : Younes va vicinissimo al vantaggio : Napoli-Cagliari conta poco o niente ma Ancelotti non ci sta. Il tecnico azzurro cerca di trovare motivazioni per la squadra e vuole quella vittoria che significherebbe secondo posto quasi...

Napoli - i filantropi a proprio vantaggio : In un mondo in cui i poveri sono esclusi di fatto e di diritto dalla possibilità di esercitare in prima persona, autonomamente, diritti civili e politici che dovranno conquistarsi a fatica, e con l'...

Live Napoli-Atalanta 1-0 Primo tempo termina in vantaggio : Si conclude col posticipo del lunedì di Pasquetta il programma della 33esima giornata di Serie A; al San Paolo si affrontano questa sera Napoli e Atalanta, due compagini in lotta per obiettivi...

Napoli-Atalanta 1-0 - diretta live : vantaggio degli azzurri! : 27′ – vantaggio Napoli, Mertens! Malcuit mette in mezzo dalla destra, è lesto il belga ad anticipare Mancini e mettere dentro. Dubbio sull’ultimo tocco del pallone, sembra ci sia stato un rimpallo con il difensore dei bergamaschi che ha “indirizzato” il pallone verso l’attaccante azzurro. Di certo, per quanto visto finora, il vantaggio è meritato. 20′ – Partita abbastanza tranquilla, anche se ...

Live Napoli-Arsenal 0-1 Primo tempo finisce in svantaggio : «Coraggio, intelligenza, cuore». Sono queste le tre parole impresse a fuoco da Carlo Ancelotti nello spogliatoio del Napoli alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League...

Napoli-Arsenal 0-0 - diretta live : azzurri vicini al vantaggio! : 20′ – Meglio tardi che mai. Il Napoli adesso ha iniziato a prendere coraggio: propone, cerca di schiacciare gli avversari e impensierire i difensori. 16′ – Prima occasione della gara, Napoli vicinissimo al vantaggio! Koulibaly recupera il pallone e fa partire un gran contropiede con Fabian Ruiz. Il pallone arriva a Callejon ma è bravo Cech a respingere. 14′ – L’Arsenal pressa molto alto, Napoli ...