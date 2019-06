De Laurentiis vuole Lozano e James Rodriguez Pronti 100 milioni per chiudere

ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il Napoli è intenzionato asia l’affareche quello. Un doppio colpo che garantirebbe alla squadra di Ancelotti una marcia in più nel confronto con la Juve per la prossima stagione. Il mister ha preparato la fionda ecolpire duro l’avversaria e per farlo ha necessità di rinforzare alcuni reparti con calciatori di qualità ed esperienza. In pratica, Aurelio Dedovrà avere a disposizione, più o meno, 100di euro per soddisfare le esigenze del proprio allenatore considerato che peril Real Madrid chiede 45, la stessa cifra che pretende il Psv Eindhoven per. Cifre che possiamo tranquillamente definire alte, soprattuto per il Napoli. Il presidente conta sul mercato in uscita per avere i fondi necessari ai due affari. Di giocatori azzurri in giro ce ne sono davvero tanti. Prima di ...

