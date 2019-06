Come usare Apple Pencil su Pages | Numbers e Keynote

LG mostra Come usare il Dual Screen e le novità di LG V50 ThinQ : Ecco le specifiche tecniche di LG V50 ThinQ 5G e tutte le funzionalità del Dual Screen mostrate in tante nuove immagini ufficiali. L'articolo LG mostra come usare il Dual Screen e le novità di LG V50 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro Come usare suonerie MP3 : usare una suoneria personalizzata caricando una suonerie MP3 permetterà di avere uno smartphone Android con una suoneria unica e diversa dagli altri e, sicuramente, in molti ci chiederanno di averla per installarla sul loro telefono.

Come scegliere una borraccia (e usare meno plastica) : Quattro buone alternative alle bottigliette usa e getta: due di acciaio, una di vetro e una di plastica ma durevole

Monito degli industriali al governo : "Pagare in minibot è Come usare soldi Monopoli" : “La nostra pazienza è finita”: i giovani imprenditori di Confindustria, dal palco del 49mo convegno a Rapallo, mandano un messaggio chiaro al governo che continua a non ascoltare la loro voce, e lo incalzano perché non è più tempo di campagne elettorali né tantomeno di scontri con l’Unione europea, ora più che mai dopo la mina della procedura di infrazione per debito eccessivo. La ...

Come usare e installare pacchetti Snap su Linux : Su Linux ci sono diversi metodi per poter installare i programmi ma spesso e volentieri si presentano dei problemi che possono essere risolti in parte utilizzando i pacchetti Snap. All’interno di questa nuova guida odierna leggi di più...

Come usare e installare Docker su Linux : All’interno di questa nuova guida di oggi vi parleremo in maniera approfondita di Come usare e installare Docker su Linux, uno degli strumenti più popolari presenti sul sistema operativo. Docker: cos’è Docker è un potente leggi di più...

Come usare Instagram da PC : Volete gestire il vostro profilo Instagram su un computer Windows ma cercate una soluzione diversa dal classico sito Web. All’interno di questa guida odierna, vi parleremo di Come usare Instagram da PC sfruttando anche l’applicazione leggi di più...

Come usare e installare Flatpak su Linux : All’interno di questa nuova guida di oggi vi parleremo nello specifico di Come usare e installare Flatpak su Linux, una utility software molto interessante progettata per le varie distribuzioni disponibili. Flatpak: cos’è Prima di scoprire leggi di più...

Elezioni 26 maggio 2019 : Facebook spiega Come usare WhatsApp : Elezioni 26 maggio 2019: Facebook spiega come usare WhatsApp Elezioni 26 maggio 2019: a pochi giorni dal voto Facebook come una sorta di capofila dei grandi gruppi da cui passano le informazioni provano a combattere con le loro piattaforme disinformazione e false notizie. È di pochi giorni fa la notizia della cancellazione da parte di Facebook di pagine accusate di rilanciare fake news a scopo propagandistico. Elezioni 26 maggio 2019, ...

Manuale utente iPhone 8 Plus iOS 12 Come usare smartphone Pdf : Manuale di istruzioni iPhone 8 Plus impara i gesti intuitivi, usa il tuo volto Come password e scopri tutte le possibilità offerte dalla straordinaria fotocamera. Ultima versione Manuale iOS con guida alla configurazione iPhone.

Manuale iPhone 7 iOS 12.1 Come usare smartphone Pdf : Manuale di istruzioni iPhone 7 impara i gesti intuitivi, usa il tuo volto Come password e scopri tutte le possibilità offerte dalla straordinaria fotocamera. Ultima versione Manuale iOS con guida alla configurazione iPhone.

Come contrastare la caduta dei capelli e quali prodotti usare : Molte donne oramai soffrono frequentemente della perdita corposa di capelli; questo può verificarsi per tutta una serie di fattori: può trattarsi di cattive abitudini alimentari e la conseguente mancanza di vitamine e minerali essenziali alla crescita e al rafforzamento dei capelli, oppure può essere dovuto a fattori Come un regime di vita molto caotico e stressante o anche dall’uso scorretto di prodotti particolarmente aggressivi per la cute, o ...

Intestino sano - Come usare il carbone vegetale : Il miglior alleato per un Intestino sano? Il carbone vegetale! Questo rimedio naturale infatti si rivela utile per contrastare pancia gonfia e cattiva digestione. Il carbone vegetale si ricava dalla lavorazione di legname che viene scaldato a 500 gradi. La lavorazione consente di ottenere una polvere scura dalle innumerevoli proprietà. Questo alimento infatti ha la capacità di assorbire le sostanze tossiche, per questo risulta un ottimo alleato ...

Come usare uno smartphone Android come secondo monitor : Utilizzate spesso il vostro computer quando siete fuori ma cercate una soluzione per estendere il suo display così da avere più spazio a disposizione. All’interno di questa nuova guida odierna andremo a scoprire insieme come leggi di più...