Ciclismo | Jose Cobo squalificato per doping | Froome in 24 ore ha perso un Tour de France

(Di giovedì 13 giugno 2019) Che regalo per: il britannico sorride dal lettino d’ospedale per la vittoria della Vuelta di Spagna 2011, assegnatagli a causa della squalifica perdel vincitore Juan JosèAcebo Nonostante sia in terapia intensiva per le prossime 48 ore dopo l’intervento a cui è stato sottoposto ieri a seguito della terribile caduta durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato,può sorridere per un nuovo trofeo che si aggiunge al suo palmares. Seppur nessun atleta ama vincere in questo modo, tra i trofei del britannico del Team INEOS si aggiunge una Vuelta di Spagna, quella del 2011, a causa della squalifica pera causa delle anomalie riscontrate tra il 2009 e il 2011 nel passaporto biologico del vincitore Juan JosèAcebo., 8 anni fa, si piazzò al secondo posto, davanti a Wiggins, e adesso può ‘festeggiare’ ...