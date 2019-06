Caso Csm | Lotti | Non ho commesso reati Ma nelle intercettazioni dice

Caso Palamara - Lotti intercettato si difende : «Fango su di me - incontri leciti» Berlusconi : «Mattarella sciolga il Csm» : L’ex ministro renziano risponde per la prima volta alle accuse di avere «brigato» per condizionare le nomine dei giudici

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Giugno : Ma lo sapete che il Caso Csm è targato pd?. Dietro lo scandalo toghe sporche 4 giudici sospesi per contatti con i dem Lotti e Ferri : toghe sporche Il Pd fa lo gnorri su Lotti , ma Roberti picchia duro L’ex procuratore chiede ai Dem la “condanna” dei loro esponenti coinvolti e rimane isolato nel partito. Il segretario resta prudente – trame csm di Wanda Marra La nuova Pd2 di Marco Travaglio Apprendiamo sgomenti che lo scandalo che investe il Csm è “come quello della P2”. Parola di Giuseppe Cascini, leader della corrente progressista Area, che ringrazia il ...

Caso Csm - Zingaretti sconcertato dal silenzio di Lotti : “Ora aiuti a fare chiarezza” : Nicola Zingaretti vuole evitare che i rapporti turbolenti tra politica e magistratura finiscano ancora una volta per turbare la campagna elettorale, in questa occasione in vista dei ballottaggi di domenica prossima. Certo, il segretario del Pd avrebbe preferito che Cosimo Ferri e, soprattutto, Luca Lotti fossero intervenuti in prima persona a chiarire la loro posizione. Ma solo il silenzio è giunto in questi giorni dai due deputati, ...