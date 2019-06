ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciroè intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli sullo stato dei lavori allo Stadio San. “I maxischermi sono la soddisfazione nostra, dei tifosi e della città. Ci sonotante altre cose da fare per il San, ma stiamo lavorando bene. La convenzione porterà anche il Calcio Napoli a fare degli investimenti. È un SaninB, noninA. Dal punto di vista della certificazionedell’esterno dello stadio, ma già se riusciamo a fare un bando per brandizzare quei tralicci della copertura e li rivestiamo con dei led, faremmo una buona opera”.ha anche lanciato l’idea di creare una grande area pedonale in piazzale Tecchio, con dei ristoranti dove i tifosi possano intrattenersi a mangiare prima di andare allo stadio a vedere la partita. Ed ha parlato ...

napolista : Borriello: “Il San Paolo è ancora in classe B. Manca l’organizzazione dell’esterno. Ci sono ancora tante altre cose… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Comune di Napoli, Borriello: 'Il San Paolo sarà uno stadio da classe B, non A. Vogliamo brandizzare le coperture es… -