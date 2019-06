Vertice economico a Palazzo Chigi | Salvini | All’UE chiediamo rispetto

blogo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Due poco più di due ore dopo l'avvio del, Matteoe Giovanni Tria hanno dovuto lasciare il tavolo per impegni già presi in precedenza. I lavori, però, non si sono interrotti e gli altri partecipanti sono ancora riuniti nella sede del governo per discutere di altri temi, a cominciare dal dossier Alitalia.La parte incentrata sulle possibili soluzioni per evitare la procedura d'infrazione dell'Unione Europea si sarebbe quindi conclusa con un nulla di fatto. Giovanni Tria, uscito dapoco dopo le 11.00 per raggiungere l'evento "Obbligati a crescere" organizzato dal Messaggero, ha sottolineato che per quest'anno il deficit non sarà del 2,4% come sostenuto in precedenza, ma scenderà al 2,1% o 2,2% grazie a nuove entrate tributarie e ad una spesa inferiore per il reddito di cittadinanza e la Quota 100a quanto messo in ...

Salvucc20278465 : RT @LaStampa: Fonti della Commissione: «I nuovi dati non sono sufficienti per aspettare». - LaStampa : Fonti della Commissione: «I nuovi dati non sono sufficienti per aspettare». - LaStampa : Vertice economico con Salvini, Di Maio e Conte. L’Ue: subito misure per evitare la procedura -