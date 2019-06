Prato | figlio con 15enne | via al processo Prof assente in aula | ci sarà il

Prato - al via il processo contro la prof 31enne che ha avuto un figlio dal 15enne : La donna accusata di violenza sessuale sul 15enne da cui ha avuto un figlio non dovrebbe essere presente in aula alla prima udienza del processo che la vede imputata. il marito, che risponde di false dichiarazioni a ufficiale di stato civile: "Affronto tutto questo a testa alta"Continua a leggere

Al via il processo contro la donna di Prato che ha avuto un figlio da un 15enne. Il marito : "Ho la coscienza pulita" : È iniziata l’udienza presso il tribunale di Prato per incardinare il rito abbreviato del processo contro la 31enne pratese accusata di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne, oggi quindicenne, da cui ha avuto un figlio la scorsa estate.La donna è accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale: la procura di Prato aveva chiesto per lei il giudizio immediato, ma il collegio difensivo della donna - composto da ...

Aggredita e violentata in strada - poi la scoperta choc : lo stuPratore era suo figlio : È stata Aggredita in strada da dietro e violentata: una violenza orribile, vittima una donna di 50 anni, trascinata via con la forza lontana dai passanti e stuprata in un luogo isolato. Ma non poteva immaginare, quella donna, che l’autore dell’aggressione non fosse certo un uomo qualunque, ma addirittura suo figlio. Una storia terribile, avvenuta venerdì scorso nel tardo pomeriggio in Sudafrica, precisamente a Mboya, vicino a Willowvale, nella ...

Prato - la donna che ha avuto un figlio dall’allievo 15enne chiede il rito abbreviato : La trentunenne di Prato che ha avuto un figlio da un minorenne a cui impartiva ripetizioni di inglese ha chiesto al gip di essere processata con rito abbreviato in alternativa alla richiesta di giudizio immediato proposta allo stesso giudice dalla procura. La trentunenne di Prato è dallo scorzo marzo agli arresti domiciliari. A svelare la relazione tra lei e il minorenne, un ragazzo a cui l’infermiera dava lezioni private di inglese, era ...

Figlio con un 15enne a Prato : la prof andrà a giudizio immediato : La donna ha scelto di essere sottoposta a giudizio immediato: la prima udienza si terrà a luglio, nel frattempo continuerà ad restare agli arresti domiciliari.Continua a leggere

Figlio con minore a Prato : il neonato “usato come strumento di ricatto” per stare col 15enne : La gravidanza della donna di Prato che ha avuto un Figlio con un minorenne è stata “cercata e voluta per tenere legato a sé quel ragazzino del quale era innamorata”. E il bambino è stato “usato come strumento di ricatto”. È quanto emerge dalle motivazioni del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare da parte dei giudici del Riesame.Continua a leggere

Prato - ha un figlio da un minorenne : nuove accuse - anche la violazione di domicilio : C'è anche la violazione di domicilio tra le contestazioni che i pm fanno alla donna che ha avuto un figlio da un ragazzo minorenne. La donna si trova agli arresti domiciliari dal 28 marzo con l'accusa,...

Prato - figlio da 15enne : nuove accuse/ Depositati altri documenti contro "prof" : Prato, figlio da 15enne: nuove accuse per l'operatrice sanitaria 31enne. Sono stati Depositati altri documenti contro "prof" che dava ripetizioni d'inglese.