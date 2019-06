Nasce la Scuola Calcio Ufficiale SSC Bari

Roma - Nasce la prima scuola per esperti di olio d'oliva : formazione e sviluppo al top : La EVOO SCHOOL ITALIA punta a essere un luogo di costante confronto tra esponenti della filiera e il mondo accademico, per questo è stato istituito un Comitato scientifico che avrà un ruolo ...

Per la giornata Mondiale della Terra Nasce la Foresta ScuolaZoo in collaborazione con Treedom I 218 alberi della Generazione Z : ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d’Italia con 3,6 milioni di follower, in collaborazione con Treedom, l’unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online, ha voluto simbolicamente piantare in occasione della giornata della Terra una Foresta ScuolaZoo.218 alberi distribuiti fra Camerun e Madagascar che tutti i membri della Community possono seguire e monitorare attraverso i loro ...