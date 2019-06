Mi volevano a Hollywood Il vizio italico? Sentirsi furbi

ilgiornale

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Massimo M. Veronese «Da giovane avevo lo spirito del prof e passavo le ore al cinema. Che stress la Nazionale, mi sentivo un eunuco in un harem di belle donne» Per Chicco Evani, che è stato suo giocatore e suo scudiero, era così avanti che quando guardava indietro vedeva il futuro. Per i romantici che tifano per l'eroe solitario era invece il Diavolo e non solo perché lo allenava. Arrigo Sacchi non è soltanto il padre del calcio di oggi e il creatore di quella che l'Uefa ha battezzato come la squadra di calcio più forte di tutti i tempi (da qui il libro scritto con Luigi Garlando La coppa degli Immortali), ma anche un magnifico anti italiano, amico intimo del lavoro e del merito, amante della bellezza e nemico del furbetto del quartierino, in campo e fuori, per questo come da copione, amato e odiato. Un Rocky italiano: l'anonimo ragioniere di provincia senza passato che ...