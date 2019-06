Luca Tommassini | “La rivoluzione vera per i diritti si fa vivendo la propria vita senza

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “La? È quella che si falacercare l’approvazione di nessuno. Bisogna lottare affinché tutti abbiano gli stessi, questo è fondamentale, ma bisogna farlolacon libertà,pensare di dover vivere per gli altri. Questa è la cosa più rivoluzionaria che si possa fare”.Nel mese dell’orgoglio LGBT+, in cui quel piccolo “più” alla fine dell’acronimo racchiude in sé molte altre lettere (LGBTQIAPK, cioè lesbiche, gay, bisex, trans, queer, intersessuali, asessuali, poligami e kinky) –, uno dei ballerini e coreografi italiani più amati, torna a raccontarsi all’HuffPost.Lo vogliono tutti, dalla tv al cinema fino alla musica, moda compresa, forse per la sua simpatia oltre che per la sua ...

