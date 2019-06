Il team al lavoro sul sequel di Zelda | Breath of the Wild ispirato da Red Dead Redemption

Ciclismo - André Greipel : “Il team ha fatto un lavoro fantastico. Sono stati intorno a me tutto il giorno” : Il velocista tedesco André Greipel, del team Arkéa Samsic, ieri non è andato oltre il 15° posto nella volata di gruppo del Giro del Delfinato, e spera di fare molto meglio domani, quando sulla carta ci sarà un’altra occasione per gli sprinter. Il suo obiettivo però è arrivare nella forma migliore al Tour de France, dove il 36enne in carriera ha vinto già 11 volte. Il tedesco ha dichiarato a cyclingnews.com: “Il team ha fatto un ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED svela le dimensioni del team al lavoro sull'atteso RPG : Cyberpunk 2077 è uno dei titoli maggiormente attesi dai fan che, come saprete, sarà tra gli assoluti protagonisti dell'E3 2019, l'evento di Los Angeles che è stato definito dallo studio di sviluppo, CD Projekt RED, come "il più importante della storia della compagnia".Ora, CDPR, ha deciso di condividere con i molti fan alcuni dettagli di Cyberpunk 2077 in un post sul blog ufficiale. Nello specifico, in questa occasione, lo studio ha svelato le ...

F1 - Charles Leclerc : “I miglioramenti si vedranno a Barcellona. Il team ha fatto un ottimo lavoro” : Charles Leclerc ha parlato ad un evento pubblicitario prima del GP di Spagna. Il pilota della Ferrari, come riporta Marca, ha parlato della gara di domenica e di come la scuderia italiana voglia mettere fine al dominio Mercedes di questo inizio di campionato: “Stiamo cercando di migliorarci e raggiungerli. La pista è perfetta per giudicare i miglioramenti e le evoluzioni che abbiamo portato, quindi vedremo cosa succedere in pista. Il team ...

MotoGp – Dall’Igna tra obiettivi e modestia - il general manager Ducati fiero del lavoro di squadra dei suoi piloti : “questo è veramente un team” : Gigi Dall’Igna tra modestia e gioco di squadra: le parole del general manager Ducati alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera Un periodo roseo per il team Ducati che sta dominando sia in Superbike che MotoGp con Bautista e Dovizioso leader delle rispettive classifiche piloti. Soddisfatto, ma sempre con i piedi per terra, Gigi Dall’Igna non si è voluto sbilanciare troppo: “il mio contributo è stato importante ma la ...

Apex Legends riceverà nuovi contenuti - ma Respawn non vuole sovraccaricare di lavoro il team di sviluppo : Apex Legends continuerà a ricevere aggiornamenti di contenuto su base stagionale invece di aumentare la produzione a causa della sua popolarità, riporta VG247.com.Parlando durante il GamesBeat Summit, il CEO di Respawn, Vince Zampella, ha detto che il piano originale era di pubblicare i contenuti più importanti per Apex Legends su base stagionale e così sarà per il prossimo futuro.In questo modo, il team mantiene un corretto equilibrio tra ...