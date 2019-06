affaritaliani

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La futura riforma francese delle pensioni manterra' "la possibilita' di un'uscita a 62" ma l'esecutivo definira' "un'eta' di equilibrio" con l'obiettivo di incitare i francesi a "piu' a lungo": lo ha annunciato oggi davanti al Parlamento, nel discorso di politica generale di... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Francia, in pensione dopo i 62 anni Philippe: dobbiamo lavorare di più - capand69 : RT @GonnelliLuca: Francia, incentivi per andare in pensione dopo i 62 anni. Il governo: 'Dobbiamo lavorare di più' - Wradioitaliane : Francia, incentivi per andare in pensione dopo i 62 anni. Il governo: "Dobbiamo lavorare di più" -