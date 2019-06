D’Amico, ti puoi fidare! Alena Seredova prende in giro Ilaria

(Di mercoledì 12 giugno 2019)si è scattata un selfie davanti ad uno spot che recita: "D'Amico, tifidare". Ovvia la frecciata alla rivale, la compagna di Gianluigi Buffon, ma il web ha apprezzato l'ironia della showgirl. La foto ha fatto ildel web grazie ad Alfonso Signorini, che ha proposto sul suo profilo Instagram lo scatto della ex compagna di Gianluigi Buffon dimostrando tutto il suo apprezzamento per il sorriso con cui la showgirl affronta ancora oggi la fine dell’unione con l’ex portiere della Juventus e della Nazionale. “Complimenti adper il suo senso dell’umorismo”, ha commentato il giornalista e direttore del settimanale Chi, raccogliendo tantissimi like da parte dei follower e altrettanti commenti positivi proprio nei confronti della

Alena, che ha visto il suo matrimonio con Buffon naufragare proprio a causa di Ilaria D’Amico, non ha mai riservato parole di apprezzamento nei confronti della “rivale”. A distanza di anni e dopo essere riuscita a ricostruirsi una nuova vita sentimentale accanto ad Alessandro Nasi, che potrebbe anche decidere di sposare in futuro, la Seredova è riuscita anche a scherzare sulla fine delle nozze con il portiere e sul tradimento di quest’ultimo con la giornalista di Sky.Il selfie in cui, con tanto di occhiali da sole e sorriso sornione, si mette in posa e mostra con umorismo la scritta “D’Amico, ti puoi fidare”, ne è la prova. Tantissimi gli applausi da parte del web, che hanno riempito la Seredova di complimenti per il modo in cui ha reagito a tutta la vicenda.