Teresa Lin e Marco Wong | primi consiglieri comunali cinesi a Prato | Siamo i ponti

Rai - scontro tra Teresa De Santis e Fabrizio Salini : non solo Fabio Fazio - chi rischia di saltare : Altissima tensione in Rai, secondo quanto scrive TvBlog, dove si legge che "nelle ultime ore, complici alcuni sviluppi, come l'intervista del consigliere Rai Igor De Biasio, insieme alla questione Fabio Fazio relativa alla chiusura di Che fuori tempo che fa, la cui ultima puntata è prevista per ques