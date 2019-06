Sport Mediaset | l' Inter avrebbe proposto Perisic alla Juventus per Joao Cancelo

Sport Mediaset - la Juve vorrebbe offrire Romero e Spinazzola più cash per Milinkovic-Savic : In attesa di ufficializzare il prossimo tecnico, probabilmente in settimana, la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato per allestire una rosa competitiva sia in Serie A che in Champions League. Alcuni acquisti verranno decisi insieme al nuovo allenatore, ma allo stesso tempo ci sono delle esigenze obiettive da soddisfare, sulle quali la dirigenza sta già vagliando le opportunità offerte dal calciomercato. Ad esempio in difesa servono almeno ...

Guardiola Juventus - Barzaghi (Sportmediaset) : “Lunedì Pep alla Juve” : Guardiola Juventus – Continua la telenovela sul successore di Allegri alla Juventus. Dopo i mille nomi fatti, due su tutti spiccano in questi giorni: Maurizio Sarri e Pep Guardiola. Il tecnico ex Napoli nelle ultime settimane sembrava in pole, ma nelle ultime ore l’ipotesi Guardiola sta prendendo piede. L’ultima novità arriva dal Sole24Ore, che riporta […] More

Juventus-Guardiola - clamorosa conferma! Barzaghi (Sportmediaset) : “Lunedì sarà il giorno di Pep” : GUARDIOLA JUVENTUS- Secondo quanto riportato da Barzaghi, noto giornalista di Sportmediaset, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare Pep Guardiola nella giornata di lunedì. Secondo come riportato dal noto giornalista sul suo account twitter e sul suo personale canale youtube, una fonte molto attendibile avrebbe rivelato dell’imminente arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Resta […] L'articolo Juventus-Guardiola, ...

Sport Mediaset ipotizza l'Inter di Conte : diversi possibili acquisti - fra questi Chiesa : E' arrivata l'ufficialità di Antonio Conte all'Inter. Il tecnico leccese dovrebbe firmare un contratto triennale con la società di Suning, a 9 milioni di euro a stagione, con bonus che potrebbero portare lo stipendio annuale a 12 milioni di euro. Nello staff del tecnico leccese ci saranno i 'fidati', dal fratello Gianluca, fino ad arrivare a Paolo Vanoli e Gianluca Stellini, i preparatori atletici Tous e Coratti e quello dei portieri Bonaiuti. ...

Sport Mediaset – Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta : dopo Ilicic - intesa con un altro nerazzurro : Sport Mediaset – Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta: Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta. Vi abbiamo infatti ampiamente raccontato dell’ operazione Ilicic, con il Napoli che avrebbe già trovato l’ accordo con il calciatore. Ebbene, stando a quanto si apprende, anche Timothy Castagne, laterale difensivo, sarebbe finito nel mirino del club azzurro. Il Napoli fa la spesa dall’Atalanta e potrebbe arrivare ...

Sport Mediaset – Napoli - Un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi : due motivi per battere Inter e Bologna : Sport Mediaset – Napoli, Un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi: Napoli, un brindisi per togliersi gli ultimi sfizi. Titola così l’ edizione online di Sport Mediaset, in riferimento agli ultimi impegni del Napoli in programma nei prossimi 10 giorni. battere Inter e Bologna per riscattare la sconfitta dell’ andata contro i nerazzurri e sfondare il tetto degli 80 punti. Ecco cosa scrive Sport Mediaset a tal ...

Inter - SportMediaset si sbilancia : con Conte la squadra verrebbe cambiata molto in attacco : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. Un esempio lampante è l'ingaggio del centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Alla guida di questa rosa potrebbe esserci Antonio Conte visto che si fanno sempre più frequenti i rumors su un possibile arrivo dell'ex tecnico del Chelsea sulla panchina nerazzurra. I contatti ...

Addio Allegri : “SportMediaset” - clamoroso : ecco il nuovo candidato! : La Juventus continua a riflettere in maniera totale sul prossimo futuro della panchina. Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset“, nelle ultime ora Gasperini alla Juve sarebbe un accostamento affascinante che potrebbe trovare importanti riscontri in vista del futuro. Il tecnico piace alla dirigenza bianconera, ma chiaramente non rappresenta una prima scelta. Il sogno nel […] More

Conte alla Juve? “SportMediaset” - clamoroso : Agnelli lo allontana - aspetta Allegri! : Conte alla JUVE- News, rumors e nuove indiscrezioni, secondo quanto riportato negli ultimi minuti dai colleghi di “SportMediaset“, in casa Juventus ci sarebbe stato un nuovo ribaltone. Di fatto, Agnelli avrebbe allontanato le voci su Conte avvicinando la conferma di Allegri in vista della prossima stagione. Il presidente bianconero sembrerebbe esser indirizzato ad ascolta Allegri […] More

Juventus - secondo Sportmediaset cinque big potrebbero lasciare Torino - tra questi Pjanic : Sarebbe pronta una sorta di rivoluzione in casa Juventus. A rivelare questa indiscrezione è Sport Mediaset, che parla di 'acque agitate' alla Continassa, proprio perché alcuni top player hanno evidentemente deluso soprattutto in Champions League. La dirigenza bianconera starebbe lavorando su cessioni pesanti così da poter investire in nuovi acquisti. D'altronde, l'investimento dello scorso anno su Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus ad ...

Inter - Sport Mediaset : Atletico Madrid forte su Icardi ma spunta anche il Psg (RUMORS) : Mancano ancora 5 giornate alla fine della Serie A, e l'Inter è molto vicina alla matematica qualificazione alla Champions League per il prossimo anno. 5 punti dal Milan sono tanti, e da questo punto di vista sarà molto importante il match di sabato sera contro la Juventus, partita sentita moltissimo dai tifosi Interisti e che potrebbe rivelarsi il match ball per staccare definitivamente il terzo posto in classifica. Ma oltre che di calcio ...

Juventus - tante partenze : Dybala e Pjanic tra i possibili addii secondo Sport Mediaset : La disfatta di Champions League pesa ancora in casa Juventus, non solo fra i tifosi ma anche fra dirigenti e proprietà che si aspettavano inevitabilmente che i bianconeri potessero arrivare fino a fondo alla competizione europea. Ci ha pensato il presidente Agnelli ad alleggerire la tensione per la sconfitta, sottolineando come si debbano riconoscere i meriti dell'Ajax che ha sconfitto anche il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions ...

Sportmediaset - Ausilio e Marotta d'accordo su Spalletti : è troppo polemico : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. La società nerazzurri uscirà definitivamente dal settlement agreement siglato con la Uefa qualche anno fa e avranno maggiori margini di manovra per quanto riguarda gli investimenti. Inoltre la rosa andrà perfezionata viste le carenze che sono state evidenziate in questa stagione, in particolar modo a centrocampo, ma anche in attacco potrebbe esserci ...