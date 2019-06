Scontro frontale sulla Circonvallazione di Monreale | tutti illesi

direttasicilia

(Di martedì 11 giugno 2019) Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a, lungo la SS 186. A scontrarsi frontalmente, nei pressi dell’incrocio con via Venero, sono state due automobili, una Smart e un suv Ford. Fortunatamente l’incidente non ha provocato feriti ma solo un grande spavento per le persone che si trovavano a bordo dei due mezzi. Restano da chiarire le cause del sinistro che si è verificato in prossimità di una curva. Questa mattina un altro incidente stradale si è verificato nella città normanna. Una Fiat 500 è uscita fuori stradapanoramica Palermo. Invece ieri sempre nelse,Palermo Sciacca, in un tragico schianto è rimasto ferito un uomo, trasportato all’ospedale Civico con un eliambulamza. (foto FiloDiretto) L'articolodiproviene da ...

