Occupazione abusiva suolo pubblico | Cidec interviene su controlli alla movida palermitana

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La richiesta di rapida approvazione delle modifiche al regolamento che stabilisce le disposizioni relative ai dehors (spazi esterni di bar e ristoranti all'aperto), giunge da Salvatore Bivona, presidente provinciale della Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti () di Palermo. L'organizzazione di categoria sostiene che questo provvedimento costituisca una necessità imprescindibile ed improcrastinabile di cui la politica deve occuparsi per evitare la paralisi sia delle attività produttive che del commercio. La richiesta Tale richiesta è rivolta al presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando in relazione all'ultima operazione congiunta con la Polizia municipale e i Carabinieri, avvenuta a Palermo, che ha condotto a sequestri e multe perdinei locali di piazza Niscemi, piazzetta Angelina Lanza e piazzetta Monteleone per un ...

