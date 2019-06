La classifica dei 10 chef più ricchi del 2019 | comanda la famiglia Alajmo

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Chiude in salute e con il segno + nel 2018 la ristorazione stellata in Italia. L’aumento in termini di fatturato dell’ultimo esercizio delle società di ristorazione ricollegabili agliche possono vantare almeno una stella Michelin - secondo l’analisi della società di consulenza Pambianco - ha superato il 20%, arrivando a sfiorare il +22,5%. Sono 367 i ristoranti ad avere la stella, per un fatturato totale di 293 milioni di euro. Al primo posto in graduatoria ladi Padova che segna una crescita del 5% per un importo di 14,1 milioni di euro. La crescita ha come fulcro il ristorante tristellato “Le Calandre”, a Sermola di Rubano.La performance maggiormente positiva è invece quella delloCarlo Cracco che ha incrementato in un solo anno il suo giro d’affari del 60% per portarsi da 7,2 a 13 milioni di ...

