Golden State vince a Toronto e allunga la serie delle finali Nba

NBA Finals 2019 : Curry e Thompson regalano gara-6 a Golden State - che perde Durant. Lowry sbaglia e Toronto perde 106-105 : Il cuore dei campioni batte ancora fortissimo. I Golden State Warriors vincono una gara-5 emozionante e accorciano sul 3-2 la serie delle NBA Finals 2019. La squadra di Steve Kerr vince ancora in casa dei Toronto Raptors per 106-105 al termine di una partita incredibile e che può davvero segnare un punto di svolta. Curry e Thompson meravigliosi, mentre Toronto si ferma sull’errore di Lowry che poteva valere uno storico titolo. E’ una ...

31 punti di Curry, 28 per Thompson, mentre a Toronto non bastano i 26 punti di Leonard. Curry e Thompson con un finale incredibile regalano una vittoria clamorosa a Golden State. Pazzesco finale! Lowry ha avuto la tripla del titolo, ma non ha preso neanche il ferro. LOWRY SBAGLIA DA TRE! GOLDEN State HA ...

87-92 Penetrazione mancina di Curry. 87-90 TRIPLA DI LOWRY! 84-90 La panchina dei Warriors! Cook serve Bell, che alza la parabola e trova solo la retina. 84-88 Tripla di Cook! Incredibile canestro del numero quattro. 82-88 Lowry recupera un ottimo pallone e lo tramuta in due punti. 82-85 Ibaka attacca in post Cousins e sulla virata segna un gran canestro. 80-85 Ibaka al volo corregge l'assist di ...

FINISCE IL secondo quarto! Golden State va negli spogliatoi avanti di sei punti, ma la notizia di questo secondo tempo è il nuovo infortunio a Kevin Durant. Sono 23 i punti di Curry e 15 quelli di Gasol, migliori marcatori del match. 56-62 Tap in praticamente sulla sirena di Iguodala. 56-60 TRIPLA DI CURRY! Trenta secondi alla fine. 56-57 Piazzato di Siakam. 54-57 Appoggio al vetro di ...

32-39 Due liberi di Ibaka che prova a tenere a contatto Toronto. 30-39 THOMPSON! Arresto e tiro da tre punti. Esecuzione ai limiti della perfezione. 30-36 Fantastico rimbalzo di Ibaka, che poi appoggia al ferro. 28-36 Thompson si arresta dalla media distanza. Non si muove neanche la retina. Si riprende a giocare. FINISCE IL primo quarto! I Warriors sono avanti dopo i primi dodici minuti. 14 ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Toronto Raptors-Golden State Warriors, Gara-5 delle NBA Finals 2019. Potrebbe essere la notte più importane della storia dei canadesi, che sono ad una sola vittoria dal diventare la prima squadra non americana a vincere il titolo. Toronto è avanti 3-1, dopo aver espugnato per due volte la Oracle Arena al termine di due grandi prestazioni. Kawhi ...

Finals NBA – Via libera dei medici per Kevin Durant - l’ala di Golden State in campo a Toronto per Gara-5 : Assente da un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha avuto il via libera per tornare in campo per Gara-5 delle Finals Golden State potrebbe ritrovare Kevin Durant in Gara-5 delle Finals NBA, in programma domani a Toronto. Assente da oltre un mese per infortunio, l’ala dei Warriors ha ricevuto il via libera dai medici per tornare ad allenarsi, tentando di rimettersi in forma per il match decisivo che potrebbe consegnare il ...

Finals NBA – Sprofondo rosso per Golden State - Leonard splende alla Oracle Arena : Toronto scappa avanti 3-1 : Un pazzesco Leonard trascina Toronto al successo in Gara-4, mettendo a referto 36 punti e 12 rimbalzi che pesano come un macigno nell’economia del match Le Finals NBA prendono la direzione di Toronto, l’esito di Gara-4 lo conferma con il nettissimo successo dei Raptors alla Oracle Arena. Kawhi Leonard e compagni si impongono 92-105, portandosi sul 3-1 nella serie e mettendo una seria ipoteca sul titolo al termine di una ...

NBA Finals 2019 : Toronto vince anche gara-4. Raptors ad un passo dal titolo - Golden State crolla ancora in casa : I Toronto Raptors sono ad un passo dalla storia. I canadesi espugnano ancora la Oracle Arena e vincono gara-4 delle NBA Finals 2019 per 105-92 contro i Golden State Warriors. Toronto è ad una sola vittoria da quello che sarebbe il suo primo titolo. Grande protagonista Kawhi Leonard, che chiude con una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi. Importantissimi anche i 20 punti, uscendo dalla panchina, di Serge Ibaka, che tira con il 75% dal campo ...

E' FINITA! I Toronto Raptors espugnano nuovamente l'Oracle Arena e si portano in vantaggio 3-1 nella serie. In gara -5 avranno già il primo match point per l'anello. 92-105 Siakam scrive la parola fine sulla partita. 92-103 Curry col gioco da tre punti prova a rianimare i Warriors. Manca meno di un minuto e mezzo. 89-103 Lowry va dentro come una lama calda in mezzo al ...

82-70 Scambio di triple fra VanVleet e Thompson per inaugurare l'ultimo periodo FINISCE IL TERZO quarto! Toronto ora è avanti di dodici punti a dodici minuti dalla fine di gara -4 67-79 Leonard, è incontenibile: ancora da due 67-77 Gioco da tre punti in penetrazione di Curry. 64-77 Jumper chirurgico di Leonard. 64-75 Leonard allunga per i suoi con altri due liberi. 64-73 Ibaka va dentro ...

46-42 2/2 di Lowry dalla lunetta. 32 secondi all'intervallo. 46-40 Schiacciata di Looney sull'assist di Iguodala. 44-40 Ottima azione di Toronto e schiacciata di Gasol. 50 secondi alla fine. 44-38 Gasol perfetto dalla lunetta. 44-36 Pazzesco canestro di Curry. 42-36 Piazzato dalla media di Lowry che riceve benissimo dalla scarico di Ibaka. 42-34 Magia di Thompson con il giro e tiro ...

31-27 Siakam lavora bene in post e segna sulla testa di Livingston. Timeout per Kerr. Poco meno di sette minuti all'intervallo. 31-25 Penetrazione mancina di VanVleet. 31-23 Splendido arresto e tiro di Livingston. 27-23 Botta e risposta tra Livingston ed Ibaka. 25-21 Ancora Ibaka con una giocata di energia sotto i tabelloni. 25-19 Splendida palla di Livingston e Cousins segna al volo. 23-19 Ibaka ...

