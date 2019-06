Facebook | in autunno arrivano i nuovi dispositivi Portal

repubblica

(Di martedì 11 giugno 2019) Secondo Andrew Bosworth, vicepresidente del social network e responsabile per la realtà virtuale e aumentata, dobbiamo aspettarci prodotti con grandi novità nel design

sabrika65 : RT @sabrika65: IVO (20KG) Nato da cagnolina randagia nell'autunno 2017 Da allora è cn noi.Docile,tranquillo cn cani e gatti Benevento,adott… - DigiTalkPR : Facebook, in autunno i nuovi Portal Bosworth, in arrivo nuovi fattori di forma - 1italiano1 : Facebook, in autunno i nuovi Portal. Bosworth, in arrivo nuovi fattori di forma | #ANSA -