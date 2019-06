Dipendenza da internet e videogiochi | arriva in Italia il primo servizio di prossimità

meteoweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) Lo sviluppo della tecnologia porta con sé anche nuove malattie digitali, ancora poco conosciute, ma che coinvolgono sempre di più sia gli adulti, sia i bambini e gli adolescenti (si stima siano 300mila ini ragazzi fra i 12 e i 15 anni con un problema dida). Technostress, sindrome da iperconnessione, no mobile fobia (paura di rimanere senza connessione mobile), FOMO (“fear of missing out”, di essere tagliati fuori dalle reti social), narcisismo digitale e phubbing (tendenza a ignorare gli altri perché immersi nel proprio cellulare) sono solo alcuni dei nuovi disturbi che rendono necessario un vero e proprio Digital Life Coaching, per imparare a gestire al meglio il rapporto con la tecnologia. A raccogliere questa sfida è Cerba HealthCare, la prima realtà ad offrire nei propri centri medici diundedicato alle malattie digitali. ...

