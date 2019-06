Bloodroots | l' ispirato action game in stile Hotline Miami riceve una demo per PC

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Attraverso un comunicato stampa ufficiale, apprendiamo che Paper Cult ha reso disponibile unaPC per il suoin.I giocatori che cercheranno di provare il titolo dovranno semplicemente iscriversi su www..com perre una chiave Steam. Gli sviluppatori vi invitano a competere con i vostri amici tramite classifiche online e sfide settimanali.Per chi non lo sapesse, indovremo aiutare Mr.Wolf nel cacciare quelli che un tempo erano i suoi compagni e che l'hanno tradito e lasciato morire. Dal trailer rilasciato notiamo come sia possibile utilizzare l'ambiente a proprio vantaggio per scatenare devastanti combo e schiacciare il nemico. Bisognerà essere veloci e calcolare con precisione le mosse degli avversari.Leggi altro...