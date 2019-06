Ancora caos e polemiche tra Islanda e Turchia | interviene anche il ministero degli esteri

calcioweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019)tra, con quest’ultima che ha lamentato un comportamento poco corretto una volta arrivata all’aeroporto di Keflavik oltre, a loro dire, ad una lunga attesa. Sulla vicenda è addirittura intervenuto ildi Reykjavik, che ha voluto fare una precisazione. Ecco la nota. “La squadra Nazionale di calcio turca viaggiava da un aeroporto al di fuori dell’area Schengen, che non è riconosciuto come aeroporto One Stop Security. Tutti i passeggeri, a prescindere dalla nazionalità, che viaggiano da tali aeroporti all’aeroporto di Keflavik subiscono un controllo di sicurezza all’arrivo come procedura standard. La squadra di calcio Nazionale turca e il suo staff sono passati attraverso il controllo di sicurezza e la pattuglia di frontiera in 1 ora e 21 minuti dal momento in cui il loro aereo è ...

