optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Theall'Arena dinel, per un unico concerto in Italia, il primo che una band internazionale annuncia all'Arena per il prossimo anno.Iper il concerto in programma per il 4 novembre all'Alcatraz di Milano sono esauriti. Già sei mesi prima del concerto dei Thein Italia in autunno, l'evento era sold out. Oggi viene annunciato un nuovo appuntamento in programma per il 12 luglioall'Arena di.Ideivanno dai 40 euro per un posto in gradinata non numerata ai 60 euro per un posto nella poltronissima gold numerata oppure nella gradinata numerata primo settore. 55 euro è invece il prezzo per un biglietto nel settore della poltrona numerata e la gradinata numerata secondo settore è disponibile al prezzo di 50 euro.A tutti iva aggiunto il diritto didei:Poltronissima: 60,00 € ...

OptiMagazine : The Lumineers all’Arena di Verona nel 2020, i prezzi dei biglietti in prevendita - cate876 : RT @LiveNationIT: I @thelumineers tornano in Italia per un concerto evento all'Arena di Verona! 12 luglio 2020 • Arena di Verona ?? Info e… - LiveNationIT : I @thelumineers tornano in Italia per un concerto evento all'Arena di Verona! 12 luglio 2020 • Arena di Verona ??… -