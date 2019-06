Selena Gomez ha cancellato ogni traccia di Justin Bieber dal suo Instagram

Selena Gomez dall’ospedale al campo da baseball - fa beneficenza e svela un titolo dal nuovo album : Mentre continua a lavorare al nuovo album di inediti, il successore di Revival, Selena Gomez non smette di fare beneficenza. Venerdì 7 giugno è stata al Children's Mercy Hospital di Kansas City, per far visita ai giovani pazienti dell'ospedale, insieme agli attori Paul Rudd, David Koechner ed Eric Stonestreet. Portando un po' di allegria ai degenti, tra foto, autografi e chiacchiere, ha anche promosso l'asta di beneficenza di Big Slick ...

Selena Gomez : "I social hanno effetto terribile sulla mia generazione" : “I social network hanno un effetto terribile sulla mia generazione”. A pronunciare queste parole è l’attrice Selena Gomez: proprio lei, che figura tra le persone più seguite al mondo su Instagram coi suoi 150 milioni di follower. Reduce da un trapianto di rene, la 27enne è apparsa rinata sul red carpet di Cannes 2019 e, dalla cittadina francese, ha voluto mettere in guardia i giovani dalle insidie di ...

Jim Jarmusch apre Cannes (Ma Selena Gomez gli ruba la scena) : Jim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesChe The Dead Don’t Die, il film sugli zombie di Jim Jarmusch che ha aperto la 72edizione del festival di Cannes, sia una metafora contemporanea non è sfuggito a nessuno, neppure a quelli che ...

