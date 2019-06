Parma | una straordinaria opportunità per i ragazzi disabili | HAL Summer Camp

Calciomercato Spal - sprint per Caputo : Parma superato - nell’affare una contropartita : Calciomercato Spal – La Spal continua a sorprendere, il club è reduce da un’altra buona stagione ed una salvezza strappata con i denti dopo una seconda parte molto importante. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi e l’intenzione è ripartire dalla certezza in panchina: Semplici. Il tecnico e la dirigenza sono al lavoro per costruire una squadra all’altezza, previsto l’arrivo di un attaccante di ...

Balotelli tra futuro e presente : “io al Parma? Un onore. Razzismo? Peggio di una coltellata. E sulla Nazionale…” : Mario Balotelli, presente a Parma per un incontro di sensibilizzazione contro il razzismo, ha parlato del suo futuro e della mancata convocazione in Nazionale Mario Balotelli è tornato in Italia, non da giocare, o almeno non ancora. ‘Supermario’ è staot ospite dell’Istituto Boldani di Parma, per parlare di razzismo davanti ad oltre 400 studenti. Interfacciandosi con i ragazzi, l’attaccante del Marsiglia ha spiegato: ...

Il ds del Parma “Chiederemo al Napoli per Ounas e Rog” : Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha così parlato ai microfoni di Radio Marte degli ottimi rapporti che lì lega al Napoli soprattutto in chiave mercato “Inglese non è nostro, vedremo se arriverà altro dal Napoli” Rog e Ounas? ”Li volevamo anche a gennaio ma poi si sono fatte scelte diverse. A breve parleremo con il Napoli che è una società amica e ci ha sempre rispettato” Faggiano si è sbilanciato anche sui calciatori che ...

Parma - il ds Faggiano : “Ounas e Gaetano ci interessano - in settimana ci incontreremo” : Mercato Napoli, il direttore sportivo del Parma conferma l’Interesse per Ounas e Gaetano Mercato Napoli Parma| Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle possibili trattative con la compagine partenopea. Queste le sue dichiarazioni. Le parole del direttore sportivo del Parma Faggiano “Con il Napoli abbiamo molte “trattative” ...

Roma - Ranieri : “Buona partita - è mancata un po’ di fortuna. De Rossi giocherà col Parma” : Le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ai microfoni di DAZN, al termine della partita pareggiata 0-0 contro il Sassuolo: “Purtroppo abbiamo provato fino all’ultimo a far gol, tante volte si dice che dovevamo essere più cinici e più pronti. Forse anche un po’ più fortunati, peccato. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno lottato fino in fondo e fatto una buona gara, soprattutto nel secondo ...

Parma - D’Aversa in conferenza : “La Fiorentina giocherà contro una città intera” : Sembrava poter vivere tranquillo l’ultima fase di campionato, e invece per il Parma si è fatta avanti la paura di non raggiungere la salvezza. Tre punti dal terzultimo posto, domani contro la Fiorentina serve tornare alla vittoria. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico dei ducali D’Aversa. Ecco le sue parole. “La squadra ha lavorato bene in settimana e ha alimentato la fiammella per fare in modo che domani si ...

Una notte all’Opera : al Teatro Regio di Parma i bambini dormono a teatro : Una notte all'Opera: è l'iniziativa del teatro Regio di Parma, dove un gruppo di 50 bambini ha trascorso la notte in teatro, muniti di sacco a pelo, pigiama e spazzolino da denti, in uno dei tempi della lirica nel nostro Paese. Prima con una caccia a tesoro di tema verdiano, poi con un vero e proprio pigiama party.Continua a leggere

Cetilar Run 2019 : una corsa serale tra le bellezze di Parma : Una corsa che è ormai entrata nel palinsesto sportivo della città e che promuoviamo, per la sesta volta, con orgoglio perchè veicola i valori dello sport che ci piace: inclusione, sana competizione e ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Sta tornando lo spirito battagliero - voglio una gara determinata» : Parma - I gialloblù rientrano nel novero delle squadre rientrate nella lotta salvezza, seppur con un margine di vantaggio sulla zona calda. Il Parma , domani, affronterà un Milan alla ricerca di punti ...