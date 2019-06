OLIMPIA SIMONE | da oggi10 giugno escono il singolo e il videoclip di “MI CHIAMO UNICA”

Taekwondo - Mondiali 2019 - Simone Alessio : “Orgoglioso di aver portato in alto il nome dell’Italia. Ora l’obiettivo è qualificarsi per le OLIMPIAdi” : Sabato scorso Simone Alessio ha scritto la storia del Taekwondo, diventando il primo azzurro a conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali. Un risultato davvero eccezionale per questo ragazzo di 19 anni, che nella rassegna iridata di Manchester ha dimostrato di essere il più forte nei -74 kg, realizzando un grandissimo torneo e battendo in finale il giordano Ahmad Abughaush, campione olimpico in carica nei -68 kg, con il punteggio di 18-11. In ...