Offese a Falcone e Borsellino nella puntata di Realiti | su Rai 2 | protestano Usigrai e

(Di lunedì 10 giugno 2019) È polemica per le affermazioni di due cantanti neomelodici, ospiti del programmasu Rai2. Uno di loro ha offeso la memoria di Giovannie Paoloe l’altro ha raccontato come lo zio, recluso al 41 bis, scriva le sue canzoni dal carcere.Insorge l’: “La Rai non può fare da vetrina a chi inneggia ai boss e dileggia chi ha dato la vita per lottare contro la mafia”, ha scritto su Facebook il segretario Vittorio Di Trapani, che si chiede: “Ma davvero la #Rai aveva pagato l’albergo a uno che scrive canzoni sullo zio ergastolano, boss al carcere duro per mafia?”, allegando la foto del voucher dell’albergo.Di Trapani rimanda, inoltre, a un post del giornalista antimafia Paolo Borrometi, presidente di Articolo 21. “Vedere insultare in un programma Raio sentire inneggiare ai ...

