Non è l' arena | la straziante testimonianza della sorella di Iman Fadil in lacrime

Finals NBA – Un sontuoso Curry Non basta a Golden State - Toronto sbanca la Oracle Arena e si porta sul 2-1 : Il numero 30 degli Warriors mette a referto ben 47 punti, ma non bastano per evitare la sconfitta che regala ai Raptors il vantaggio nella serie Una prestazione monstre di Steph Curry non basta a Golden State per imporsi in Gara-3 delle Finals NBA, il successo se lo prende Toronto che si impone alla Oracle Arena con il punteggio di 109-123. LaPresse/XinHua Le troppe assenze condizionano gli Warriors, costretti a fare a meno ...

NBA Finals 2019 : Toronto espugna con merito la Oracle Arena e va sul 2-1. Un eroico Curry Non basta a Golden State : I Toronto Raptors espugnano la Oracle Arena, vincono gara-3 e si portano sul 2-1 nelle NBA Finals 2019. Partita perfetta dei canadesi, che giocano benissimo e si impongono con merito per 123-109 contro i Golden State Warriors. Grande prestazione di Kawhi Leonard, miglior marcatore dei suoi con 30 punti. Raptors che ritrovano finalmente Kyle Lowry, autore di 23 punti, ma sono importantissimi anche i 18 di Pascal Siakam e soprattutto Danny ...

NBA Finals 2019 : Toronto espugna con merito la Oracle Arena e va sul 2-1. Un eroico Curry Non basta a Golden State : I Toronto Raptors espugnano la Oracle Arena, vincono gara-3 e si portano sul 2-1 nelle NBA Finals 2019. Partita perfetta dei canadesi, che giocano benissimo e si impongono con merito per 123-109 contro i Golden State Warriors. Grande prestazione di Kawhi Leonard, miglior marcatore dei suoi con 30 punti. Raptors che ritrovano finalmente Kyle Lowry, autore di 23 punti, ma sono importantissimi anche i 18 di Pascal Siakam e soprattutto Danny ...

Non è l'arena - scoop di Massimo Giletti sul caso Pamela Prati : "Ecco Mark Caltagirone in carne e ossa" : Proprio quando sembrava che il Pamela Prati-gate fosse arrivato alle sue battute finali la saga si riapre. Domenica sera, in un'insolita sinergia tra Canale5 e La7, Massimo Giletti a Non è l'arena ha annunciato di avere in studio un uomo, proprio lui: Mark Caltagirone. Come di consueto dell'imprendi

Mark Caltagirone esiste - ecco la prima foto da “Non è l’Arena” di Giletti : Svelato il volto del presunto Mark o Marco Caltagirone. Come un fulmine a ciel sereno, lo scoop dell’anno finisce nelle mani di Massimo Giletti. Dopo settimane di indagini tra Domenica Live, Live Non è la D’Urso, Verissimo, Chi l’Ha Visto e telegiornali nazionali, il volto di Mark o Marco ...

Ascolti TV | Domenica 2 giugno 2019. Fazio chiude con il 17.5%-15% - New Amsterdam 11.2%. Bene Non è L’Arena (8.7%). Festa della Repubblica 37.7% : Fabio Fazio e Mara Venier Nella serata di ieri, Domenica 2 giugno 2019, su Rai1 – dalle 20.30 alle 22.46 – l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 17.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il finale di stagione della fiction New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.155.000 spettatori pari all’11.2% di ...

Ascolti TV | Domenica 2 giugno 2019. Fazio chiude con il 17.5%-15% - New Amsterdam 11.2%. Bene Non è L’Arena (8.7%) : Fabio Fazio e Mara Venier Nella serata di ieri, Domenica 2 giugno 2019, su Rai1 – dalle 20.30 alle 22.46 – l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 17.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il finale di stagione della fiction New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.155.000 spettatori pari all’11.2% di ...

Non è l'arena - Vittorio Sgarbi zittisce Marysthell Polanco : "Ti spiego cos'è una prostituta" : Era atteso come un duello scoppiettante e così è stato. Siamo a Non è l'arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7 la domenica sera. E a duello ci sono Vittorio Sgarbi e Marysthell Polanco, una delle protagonista del cosiddetto "bunga bunga", tra le accusatrici di Silvio Berlusconi e

Mark Caltagirone a Non è l'arena/ Giletti : 'Barbara D'Urso starà soffrendo' : Mark Caltagirone a Non è l'arena, Massimo Giletti provoca Barbara D'Urso ed è pronto allo scoop su La 7. Porterà in onda il marito fantasma di Pamela Prati?

Non è l'arena - Matteo Salvini da Massimo Giletti avverte Luigi Di Maio : "Sono permaloso e Non tiro a campare" : "Se dovessi sentire i toni della settimana scorsa, l'Italia ha bisogno di una marea di 'Si', se il governo è costruttivo si va avanti per 4 anni, altrimenti io non tiro a campare". Matteo Salvini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, lancia un chiaro segnale a Luigi Di Maio e agli alle

Non è l'Arena - Massimo Giletti e la strana frase sul suo futuro : "Sempre vicino a chi ha bisogno" : Massimo Giletti, a domanda precisa di Gaia Tortora, in diretta a Omnibus, su La7, parla del suo futuro televisivo. "Cosa farò la prossima stagione in tv? Sarò sempre vicino a chi ha bisogno". Insomma, il conduttore di Non è l'Arena, su La7, non si sbilancia e afferma soltanto di voler essere la voce

Non è l'Arena - Massimo Giletti si sbilancia : Fabio Fazio trasferito? Le sue (importantissime) parole : Sembra prossimo il trasloco da Rai1 a Rai2 di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. Dopo questo spostamento, Massimo Giletti lascerà La7 e tornerà a viale Mazzini? "Capisco la domanda e capisco anche un parallelismo evidente, essendo io uomo della domenica. Ma il mio riferimento oggi

Non è l'Arena - lo sbarco in diretta? "Cosa è accaduto davvero da Massimo Giletti" - parla Maurizio Costanzo : Il 19 maggio, domenica, Fabio Fazio con Che tempo che fa, su Raiuno, ha superato i 4 milioni di ascolto, vincendo la serata. Un buon arrivederci e anche la speranza che rimanga nella sua collocazione di sempre e non sia costretto a trasferirsi su Raidue o su Raitre. Dobbiamo accettare che Fabio Fazi

Non è l'arena - la psicologa Stefania Andreoli : "Penetrazione? Non solo - ecco cos'è un abuso sessuale" : Di cosa parliamo quando discutiamo di abusi sessuali? Si intende il rapporto completo o no? Lo chiarisce Stefania Andreoli, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7. La psicologa e sessuologa spiega in diretta: "Quando parliamo di abuso sessuale non dobbiamo avere in mente soltanto la penet