Nei ballottaggi in bilico il Pd si difende Salvini | due vittorie in Emilia Romagna 

Ballottaggi 2019 - da Livorno e Reggio Emilia fino a Potenza : tutte le sfide Nei Comuni. M5s in corsa solo a Campobasso : Le sfide di Livorno, Reggio Emilia e Ferrara. La partita tutta interna al centrosinistra ad Avellino, dove il Comune fino a pochi mesi fa è stato amministrato dal M5s. Due capoluoghi di regione, Potenza e Campobasso. Più altri 130 paesi e città (12 con popolazione inferiore ai 15mila abitanti) torneranno al voto per i Ballottaggi in programma domenica. Nei capoluoghi, i Cinque Stelle si battono al secondo turno solo a Campobasso ma sono in più ...

Comunali - la mappa Nei 27 capoluoghi : il centrosinistra vince 6 a 5. In 16 vanno al ballottaggio : M5s c’è solo a Campobasso : Undici sindaci eletti al primo turno e 16 Comuni al ballottaggio tra due settimane, con il M5s protagonista in un solo caso. È il quadro delineato dalle elezioni amministrative di domenica nei 27 capoluoghi di regione e provincia che hanno visto 7 primi cittadini confermati alla guida delle proprie città. Al centrodestra sono andati 5 Comuni, due dei quali strappati al Pd, mentre il centrosinistra vince in sei occasioni, sempre dove governava ...