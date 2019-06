Gwyneth Paltrow | “Dopo l' Oscar diventai una vera strega Fu mio padre a salvarmi”

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sandra Rondini Dopo aver vinto ungiovanissima, l'attrice si trasformò in una di quelle dive arroganti e capricciose che aveva sempre detestato. Il mondo la trattava come un dea solo perché era famosa. Fu suoa farle recuperare la percezione della realtà In una intervista al “Sunday Times Magazine”, l'attrice americanaha rivelato di essere diventata una “iena e unaarrogante dopo aver aver vinto il mioper il film 'Shakespeare in Love'”. Era il 1998 e nel film interpretava Viola de Lesseps, l'amante di William Shakespeare. “Avevo poco più di 20 anni e mi sembrava che il mondo mi dovesse tutto. Ti racconti la solita favoletta: “Il successo non mi cambierà”, non vuoi certo diventare una delle dive capricciose che hai tanto disprezzato prima di diventare famosa. E poi un giorno ti rendi conto di essere anche peggio di loro”, ha ...

