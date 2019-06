Governo | Giorgetti | “Avvertimento di Conte alla Lega? Se la vedrà con Salvini

Confindustria - Giorgetti e il Governo che non c’è : La sala dell’Excelsior a Rapallo accoglie Giancarlo Giorgetti con stima e simpatia, ma lo fa per la persona ed assai meno per il governo che rappresenta. Dalla due giorni di lavori organizzata dai Giovani di Confindustria esce un quadro pieno di voglia di fare, ma emerge anche un senso di smarrimento di fronte ad una sostanziale assenza di linea strategica, assenza che è posta in capo all’esecutivo ma che in realtà ...

Giorgetti sfida Draghi sui minibot. E Salvini evoca il rimpasto di Governo : I minibot «sono una delle soluzioni». L'uno-due di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è un messaggio diretto a Mario Draghi. Il presidente della Bce solo ieri ha bocciato...

Governo - Salvini evoca il rimpasto. E Giorgetti sfida Draghi sui minibot : I minibot «sono una delle soluzioni». L'uno-due di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è un messaggio diretto a Mario Draghi. Il presidente della Bce solo ieri ha bocciato...

Governo : Giorgetti - 'd’accordo con Conte - ha detto mie stesse cose' : Palermo, 4 giu. - (AdnKronos) - "Oggi scherzavamo con Conte, ha detto le stesse cose che ho detto io tre settimane fa e, quindi, sono assolutamente convinto dalle sue parole. Poi tre settimane fa sembrava che io volessi chissà cosa quando ho detto che così non si poteva andare avanti. Ieri mi sembra

Il Governo crisi definita “Atomica” da Giorgetti che dichiara di essere stanco dai paletti grillini : Si continua a litigare, la crisi è forte; una crisi atomica, così viene definita da Giorgetti Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, vede molto vicina la fine dell’avventura di Governo. Stando a quanto riporta oggi Repubblica, l’esponente di spicco della Lega, già molto critico prima delle elezioni europee, vede ‘pioggia radioattiva’ intorno all’esecutivo. “Perché … Continue reading Il Governo crisi definita ...

Governo - rottura ad un passo. Giorgetti : "Crisi atomica" : La conferenza stampa di Giuseppe Conte non ha avuto gli effetti sperati dal Premier. Lui ha messo sul piatto le sue dimissioni sperando così di riuscire a ricompattare il Governo ma, poco dopo, è arrivata l'ennesima lite durante il vertice sullo sblocca cantieri. Matteo Salvini non era presente, ancora impegnato nei comizi elettorali, ed ha lasciato a Massimo Garavaglia il lavoro sporco. Il viceministro dell'economia ha ribadito l'intenzione ...

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti contro Giuseppe Conte - Governo finito : "Pioggia radioattiva" : Il discorso di Giuseppe Conte, che ha messo sul piatto le sue dimissioni, non ha placato affatto le liti tra Lega e M5s. In serata, infatti, è saltato il vertice sul decreto sblocca-cantieri: poche ore dopo le parole del premier, una nuova lite. Il governo, insomma, sembra finito, kaputt, manca quas

Salvini ad Affari : "Autonomia in Cdm entro il 21 giugno Giorgetti resta. Il Governo? Avanti 4 anni a meno che..." : Intervista di Affaritaliani.it al segretario della Lega, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Conferma che il governo Conte andrà Avanti per altri 4 anni? "Certo, con coerenza e testardaggine..." Segui su Affaritaliani.it

Giancarlo Giorgetti - la resa dei conti il giorno dopo il voto : il dato che il Governo non può ignorare : Per capire come sarà andato davvero il voto per le elezioni Europee, sarà indispensabile secondo Giancarlo Giorgetti considerare la percentuale dell'affluenza, quasi quanto quella dei consensi che ogni singola lista riuscirà a raccogliere. Quel dato non può essere trascurato, soprattutto in un Paese

Giorgetti ad Affari : "Le mie dimissioni?Vedremo lunedì... Il Governo?Mi piaceva all'inizio. Silvio?Non lo rimpiango" : "Non ho nostalgia del governo Berlusconi, ho nostalgia del governo Conte quando faceva le cose e i 5 Stelle non perdevano tempo a insultarci". Con queste parole il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, incrociato da Affaritaliani.it a Fagnano... Segui su Affaritaliani.it

La profezia di Giancarlo Giorgetti : A giugno verrà la grandine - Governo non può vivere in stallo : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, continua a esprimere le sue perplessità sulle continue liti all'interno del governo. Anche se lo fa in modo criptico: "In giugno verrà la grandine. E i più deboli ed esangui saranno i primi a cadere…". La certezza, secondo Giorgetti, è che il governo del cambiamento "non può vivere in stallo, deve fare le cose".

Giancarlo Giorgetti : "Così non si va avanti. Sono pronto a mollare il Governo" : Matteo Salvini conosce la parte e sa quello che bisogna dire a quattro giorni dal voto: «Il governo continua al cento per cento dopo le elezioni. Sul piano interno non cambierà nulla, non chiederò un sottosegretario in più». Ma da qui a dire che Giuseppe Conte può dormire sonni tranquilli, ce ne pas

Le parole di Giorgetti spiegano cosa succederà nel Governo dopo le elezioni : “La resa del governo: decide il voto”. Il titolo de Il Messaggero è forse quello che meglio fotografa la situazione di Palazzo Chigi e dintorni. Per il momento, però, ha deciso Mattarella, anche se il premier Conte assicura che il Quirinale non abbia “esercitato ‘un sindacato' e ‘una censura preventiva' sul testo del decreto sicurezza, e comunque nella nuova versione ‘le criticità sembrano superate'” come riporta Il Fatto. Ma è pur vero che il ...