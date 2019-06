Elezioni : Anci Veneto ai nuovi sindaci - un ruolo che richiede dedizione e responsabilità (2) : (AdnKronos) - "Il Sindaco in questo contesto ha un ruolo fondamentale perché è il primo rappresentante delle Istituzioni nel territorio, a diretto contatto con i cittadini. È un ruolo sempre più impegnativo, anche a causa di un quadro normativo complesso e della limitata disponibilità di risorse che

Il bilancio di Rousseau e le Elezioni in Danimarca : DALL'ITALIA ArcelorMittal annuncia la cassa integrazione a Taranto. L’azienda ha fatto sapere che la misura interesserà massimo 1.400 dipendenti al giorno per 13 settimane. Domani ci sarà un incontro tra l’azienda e i sindacati in cui verranno annunciati ulteriori dettagli. “Le condizioni di me

Casting per Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale - come partecipare alle sElezioni per comparse : Al via i Casting per Il Commissario Ricciardi, la nuova serie televisiva di Rai1 che vedrà Lino Guanciale nel ruolo del protagonista. Il progetto segna il ritorno dell'attore sul piccolo schermo dopo i successi de L'Allieva 2 e La Porta Rossa 2. Lo sviluppo di un adattamento del Il Commissario Ricciardi si è vociferato da diverso tempo, ma finora non si era mai concretizzato. Il personaggio letterario è creato dallo scrittore napoletano ...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen batte Macron in Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza al pe con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - maggioranza con Alde e S&d. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee : Ppe primo partito - ma è rebus maggioranza. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee 2019 - Popolari e socialisti ancora primi ma senza maggioranza. Liberali ago della bilancia : I sovranisti crescono ma non sfondano. I Popolari e i socialisti perdono terreno ma tengono: non hanno più la maggioranza da soli ma rimangono la prima e la seconda forza del Parlamento di Bruxelles. Sono questi i primi dati che emergono dalle proiezioni di tutta Europa. Un turno elettorale che si contraddistingue per l’affluenza: superiore al 50% nella media europea, è al livello più alto degli ultimi vent’anni. Ma segna anche ...

Elezioni europee - la proiezione del nuovo Parlamento Europeo : perché Salvini è l'ago della bilancia : La maggioranza del prossimo Parlamento Europeo dovrà basarsi su equilibri diversi rispetto a quelli che finora hanno retto il dominio del Ppe e del Pse. Le prime proiezioni diffuse da Europe elects, il servizio statistico ufficiale della Commissione europea, parlano chiaro: l'alleanza tra socialisti