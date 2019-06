Bimbo esce all' alba da solo | fermato in tangenziale | carabinieri esaudiscono il suo

Bimbo di 5 anni si alza dal letto ed esce da solo in bicicletta sotto la pioggia : la mamma se ne è accorta al risveglio : A cinque anni si è alzato dal letto, è uscito di casa da solo, andando a spasso in bicicletta sotto la pioggia. E’ successo questa mattina a Castelnovo sotto, nel Reggiano, dove il piccolo è stato infine fortunatamente rintracciato dai carabinieri in un bar. Il bambino ha approfittato del fatto che il padre era in mansarda a fare dei lavori, mentre la madre dormiva col fratellino. L’allarme è stato dato alle 10.30. Un cittadino ha ...

Donna 49enne di Pisa in coma per un’emorragia cerebrale riesce a partorire il proprio Bimbo : Una Donna è in fin di vita a causa di un'emorragia celebrale a Pisa, ma è riuscita a dare alla luce il figlio che portava in grembo. Come riportato da Il Tirreno, La paziente, una dottoressa di 49 anni, era incinta da 35 settimane ed è riuscita a partorire il figlio grazie a un parto cesario. È accaduto sabato 13 aprile.La sua vita è appesa a un filo, è ricoverata nella terapia intensiva della neuro ...

Va in coma per un’emorragia cerebrale - ma riesce a partorire il proprio Bimbo : ora è gravissima : Il dramma di una neomamma, medico di 49 anni che nel weekend si era recata a Pisa per partecipare ad un convegno. Lei è in fin di vita, il piccolo, nato di 35 settimane, sta bene. Forse non potrà mai abbracciare la sua mamma. L'ipotesi più probabile è quella dell’eclampsia, una grave patologia legata alla gestazione.Continua a leggere