Banchiere di alto livello | Mi fu detto di sacrificare bambini ad una festa degli

essere-informati

(Di lunedì 10 giugno 2019) Mentre descriveva le sue esperienze negli Illuminati in un’intervista televisiva, Ronald Bernard ha condiviso dettagli circa il modo in cui la cabala usa il sacrificio per testare e ricattare i… L'articolodi: Mi fudiad unailluminati proviene da Essere-Informati.it.

landi_gianmarco : @al_m_c_ @ImolaOggi Evidentemente certi banchieri hanno spiegato loro cosa in realtà hanno fatto. Hanno dato al Go… -