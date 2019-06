Scambio Dybala Icardi | arriva la svolta | la Joya ha deciso

Scambio Dybala Icardi - pronto il piano di Marotta per sbloccare l’affare : Scambio Dybala Icardi – Nonostante i tanti ostacoli anche la Roma è in corsa, ma al momento la pista più percorribile per la cessione di Mauro Icardi rimane quella che porta alla Juventus. E uno dei motivi ha un nome ed un cognome: Paulo Dybala. La ‘Joya’ bianconera è stata individuata dai vertici nerazzurri come la miglior […] More

Calciomercato Juve : Sarri e Chiesa sarebbero vicini - ipotesi di uno Scambio Dybala-Pogba : Maurizio Sarri sarebbe sempre più vicino alla panchina della Juventus mentre la tifoseria si divide ed alcuni oltranzisti non vorrebbero vedere alla guida dei bianconeri l'ex tecnico del Napoli. Ad ogni modo, Paratici non si sbilancia sulle voci in merito all'arrivo dell'attuale allenatore del Chelsea: 'Sarri ha nostalgia dell'Italia? Qui si mangia molto bene.'; 'Stiamo valutando più nomi, ma abbiamo le idee molto chiare', sono alcune delle ...

Juventus - Scambio Icardi-Dybala; Wanda Nara incontra Marotta : sì - si fa davvero! : scambio Icardi Dybala pronto ad entrare nel vivo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Wanda Nara incontrerà Marotta il quale comunicherà alla moglie-agente dell’attaccante argentino la volontà dell’Inter di metterlo sul mercato. La sensazione è che il dirigente nerazzurro punti allo scambio con la Juventus. Dybala, nonostante l’arrivo di Sarri potrebbe essere […] ...

FOTO – “Scambio Dybala-Koulibaly è una fake news!” : Varriale querela sito juventino : “Scambio Dybala-Koulibaly è una fake news!”: Varriale querela sito juventino “Scambio Dybala-Koulibaly è una fake news!”: Varriale querela sito juventino. Piccola diatriba su Twitter dove nel cuore della notte, il giornalista Rai Enrico Varriale ha dovuto fare una smentita. Il motivo? In giornata era circolata una voce di calciomercato che paventava uno scambio tra il Napoli e la Juventus che vedeva coinvolti Paulo ...

Calciomercato domenica 2 giugno : Napoli su James Rodriguez - Scambio Dybala-Icardi : Calciomercato 2 giugno- Napoli: come confermato da De Laurentiis, il Napoli sarebbe pronto a mettere le mani su un grande attaccante. Arriverà una punta di spessore, un giocatore capace di spostate gli equilibri offensivi. Ci sarà un nuovo affondo assalto a Cavani? Bisognerà aspettare l’evolversi della situazione. Detto questo, i partenopei hanno già chiuso per […] L'articolo Calciomercato domenica 2 giugno: Napoli su James ...

Scambio Dybala Icardi - Marotta tenta Paratici : cifre e dettagli : Scambio Dybala Icardi – Nuove voci di mercato che coinvolgono sia Inter che Juve spuntano nelle ultime ore. L’Inter ha accolto Antonio Conte ieri in panchina, ufficializzando l’approdo in nerazzurro dell’ex Ct e Juventus. I bianconeri sono invece sempre più vicini a chiudere con uno tra Sarri e Guardiola per il dopo Allegri, con l’attuale manager dei ‘Blues’ pronto a […] More

Icardi-Dybala - si infiamma l’asse tra Inter e Juventus : pro e contro dello Scambio dell’anno : Le due società hanno ricominciato a parlarsi per provare a capire la fattibilità dell’affare, ecco i pro e i contro di uno scambio che avrebbe del clamoroso Uno scambio particolare, sotto certi punti di vista alquanto complicato. Mauro Icardi e Paulo Dybala sono al centro di una trattativa di mercato che coinvolge Inter e Juventus, tornate a parlare di questa operazione da qualche giorno. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri avevano ...

Calciomercato Juventus - Icardi-Dybala : lo Scambio sarebbe tornato di moda : Il Calciomercato della Juventus riparte dallo scambio Icardi-Dybala. La Gazzetta dello Sport di oggi mette in prima pagina la trattativa che inizia a scaldarsi dopo qualche settimana di stallo. L’interesse dei due club per i giocatori non è un mistero. Paratici stima moltissimo Icardi, lo avrebbe portato i bianconero già l’anno scorso ma le condizioni non erano quelle giuste e così non se ne fece nulla. Oggi tutto è cambiato e il bomber ...

Calciomercato Inter - dall’interesse per Dzeko al possibile Scambio Icardi-Dybala : la situazione : Ufficializzato l’ingaggio di Conte, i dirigenti nerazzurri hanno iniziato ad occuparsi di mercato fiondandosi sui propri obiettivi Sistemata la questione allenatore, con l’arrivo di Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, l’Inter adesso può occuparsi finalmente di mercato. I profili seguiti da Marotta e Ausilio sono certamente di primo piano, con Edin Dzeko che svetta in cima alla lista nerazzurra. LaPresse/AS ...

Icardi Dybala – Ipotesi Scambio sempre più plausibile : Tengono banco le vicende legate all’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. Prende corpo l’Ipotesi di un suo approdo alla Juventus attraverso uno scambio Icardi-Dybala. scambio Icardi-Dybala – Secondo l’agente FIFA Giocondo Martorelli è plausibile uno scambio con l’Inter tra Icardi e Dybala. All’orizzonte plusvalenze per i club coinvolti e la possibilità di riscatto dopo una stagione non entusiasmante ...

Juventus - Dybala potrebbe essere una pedina di Scambio sul mercato : Mercoledì 15 maggio, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe stato il giorno dedicato all'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dove si sarebbe dovuto definire il futuro della panchina bianconera. Il confronto è stato rimandato, quindi i tifosi bianconeri dovranno attendere ancora un po' prima di sapere chi guiderà la Juventus la prossima stagione. Indipendentemente dalla permanenza ...

Corriere di Torino - possibile Scambio con Manchester United o Inter per Dybala : L'attesa principale per il tifoso juventino è sicuramente l'incontro previsto fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe definire il futuro della panchina bianconera. Tale decisione sarà molto importante anche dal punto di vista del mercato, in quanto in caso di permanenza del tecnico toscano, alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare Torino. Joao Cancelo potrebbe ...

Icardi-Dybala - Scambio quasi impossibile : Inter e Juventus cambiano strategia : Marotta e Paratici hanno parlato del possibile scambio tra i due, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questo affare difficilmente si concretizzerà per diversi motivi e uno di questi è ...

Inter-Juventus : lo Scambio Icardi-Dybala non si farà : Niente scambio Icardi-Dybala, le trattative tra Inter e Juventus non andranno avanti a causa di alcune divergenze d’opinione Lo scambio Icardi-Dybala che ha animato questo finale di stagione, non s’ha da fare. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, non ci sarebbero i margini per completare l’operazione tra Inter e Juventus, a causa di diverse valutazioni economiche fatte dai club in merito ai due calciatori. La Juventus ...