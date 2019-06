Matteo Renzi sullo scandalo Csm | Su Lotti festival dell' ipocrisia solo per

huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) Sulla vicenda del Csm “dico no alper attaccare Luca”. Cosìdal palco di RepIdee a Bologna. “Condivido ciò che ha detto Zingaretti dal punto di vista politico, sulla linea del Pd, ma questo meccanismo non l’ha inventato Luca, c’è sempre stato”.prosegue: “A me non piace e sono pronto a depositare una legge che dice basta alle porte girevoli tra politica e magistratura: se uno fa il magistrato non può essere eletto. E dico anche che se fai il magistrato non entri negli uffici tecnici dei ministeri, io su questo ci sto, vediamo chi la firma questa proposta”. Altrimenti “ci raccontiamo le barzellette”.L’ex segretario del Pd insiste: “Il Csm hae regole che possono piacere o meno, a me non convince, da esterno, vedere ...

HuffPostItalia : Matteo Renzi al Pd: 'M5S non è sinistra, alleanza fatela senza di me' - Ettore_Rosato : Il loro numero aumenta ogni giorno. Insieme alla voglia di fare e darsi da fare per un Paese migliore. Grazie a qua… - CiranGuccini : Matteo Renzi al Pd: 'Alleanza con M5S, fatela senza di me'. #senzadime -