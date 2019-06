F 1 | GP del Canada | - Vince Hamilton Vettel secondo per una penalità

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1 : Sebastian Vettel ha concluso la gara davanti a tutti, ma è stato penalizzato di 5 secondi per aver chiuso Hamilton a pochi giri dalla fine

Scandalo a Montreal - Ferrari e Vettel derubati dai commissari di gara : Hamilton vince senza meritare il Gp del Canada : Il pilota della Ferrari viene penalizzato di cinque secondi per un episodio rivedibile, Lewis Hamilton ne approfitta e vince il Gp del Canada Un esito clamoroso, un Gran Premio del Canada deciso dai commissari di gara. Cinque secondi di penalità per Sebastian Vettel, una sanzione decisiva che consegna la vittoria a Lewis Hamilton e gli permette di raggiungere le sette vittoria in carriera a Montreal. photo4/Lapresse Un furto in piena ...

Formula 1 - Gp Canada : diretta della gara. Ferrari davanti a tutti - poi Hamilton : Settima prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Montréal, in Canada. La strategia della Ferrari sembra pagare con Leclerc e Vettel che fin dai primi giri conducono e Lewis Hamilton costretto a inseguire L'articolo Formula 1, Gp Canada: diretta della gara. Ferrari davanti a tutti, poi Hamilton proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 - si spengono i semafori a Montreal : ecco la partenza del Gp del Canada [VIDEO] : E’ cominciato il settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, che si svolge sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve L’adrenalina sale, il cuore batte in gola e le emozioni cominciano ad affiorare. Si spengono i semafori a Montreal, comincia il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Vettel e Hamilton uno accanto all’altro in prima fila, con Leclerc e Ricciardo subito dietro pronti ad ...

Formula 1 – Giallo prima del Gp del Canada : problema idraulico per Hamilton - si complica la gara della Mercedes? : problema idraulico sulla monoposto Mercedes di Lewis Hamilton: si complica l’inizio del Gp del Canada per il leader del Mondiale In casa Mercedes è corsa contro il tempo: la monoposto di Hamilton è da… riassemblare! Scatta un campanello d’allarme nel box della scuderia Campione del Mondo e attualmente leader del Mondiale: i tecnici hanno riscontrato infatti una perdita idraulica sulla monoposto numero 44, quella di Lewis ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : analisi delle qualifiche e della pole di Sebastian Vettel : Nelle qualifiche del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, Sebastian Vettel ha preceduto Lewis Hamilton: Sky Sport ha analizzato l’andamento della sessione che ha portato il tedesco della Ferrari a partire davanti a tutti a Montreal, battendo finalmente le Mercedes. analisi delle qualifiche DEL GP DEL Canada DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Sebastian Vettel in pole nel GP Canada 2019 : riviviamo le emozioni del giro magico del tedesco a Montreal : Sul circuito “Gilles Villeneuve” dell’isola di Notre Dame a Montreal, teatro del GP del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2019 di F1, il tedesco Sebastian Vettel si rende protagonista di una prestazione sontuosa nelle qualifiche. Sfruttando alla perfezione anche la potenza del motore della sua Ferrari, il teutonico ottiene la sua prima pole position stagionale, la n.56 in carriera, realizzando il nuovo record della pista di ...

VIDEO Incidente di Magnussen - GP Canada 2019 : il brutto crash del danese della Haas nelle qualifiche : Un brutto Incidente quello occorso al danese della Haas Kevin Magnussen, nel corso delle qualifiche del GP del Canada di F1. Il pilota della Haas, nel Q2, nel tentativo di migliorare il suo riscontro e di migliorare il proprio riscontro, ha perso il controllo della sua monoposto, andando a sbattere contro il celebre “Muro dei campioni” e causando un grave danno alla sua monoposto. Il pilota ha ottenuto, al termine del time-attack, il ...

Gran Premio del Canada per Vettel pole batticuore - con Leclerc ottimo terzo : Emozione rossa a Montreal. Sebastian Vettel strappa una pole position da record al Gran Premio del Canada con un ultimo giro.