Caos a Hong Kong tra folla e polizia

Manganelli e spray urticanti contro ladavanti al parlamento di. Così laper disperdere i manifestanti che lanciavano bottiglie incendiarie e avevano eretto barricate per protestare contro la proposta di legge sull'estradizione forzata dei sospetti criminali da processare in Cina. L'approvazione della legge, sollecitata da Pechino, è prevista per mercoledì. I dimostranti, secondo gli organizzatori, sono oltre un milione. Si temono persecuzioni politiche o religiose, ma i sostenitori affermano il contrario.(Di domenica 9 giugno 2019)