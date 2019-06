Morto a Napoli, sgomberate 30 famiglie

Sgomberati 30 nuclei familiari residenti nel palazzo di Via Duomo adal quale si sono staccati i pezzi di cornicione che hanno colpito, uccidendolo, il commerciante Rosario Padolino. La magistratura ha autorizzato i lavori di immediata messa in sicurezza della facciata dello stabile al termine dei quali i residenti potranno rientrare. Tante le manifestazioni di solidarietà nel quartiere. Padolino era conosciuto tra i commercianti per aver promosso iniziative per valorizzare l'area.(Di sabato 8 giugno 2019)