LIVE Superbike | GP Spagna 2019 in DIRETTA | superpole e gara-1 in tempo reale

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del weekend – Risultato FP1 – Risultato FP2 Programma completo e palinsesto tv – Classifica del Mondiale Buongiorno e Benvenuti alladel sabato del GP di, settimo appuntamento del Mondiale di; come di consueto nella giornata odierna assisteremo allanella mattina seguita, subito dopo ora di pranzo dalla partenza di-1. Sono ormai quattro settimane che i motori della categoria non si accendono, dal GP d’Italia sul circuito di Imola che ha visto la Kawasaki di Jonathan Rea interrompere il dominio assoluta di Alvaro Bautista, dominando l’intero weekend per via di un misto di fattori tra cui la poca esperienza dello spagnolo sul tracciato imolese e la conformazione dello stesso che non ha permesso a Ducati di sfruttare a pieno la propria potenza di ...

