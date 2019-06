Inter e Napoli riflettono su un eventuale scambio Icardi-Insigne RUMORS

CorSport : Napoli e Inter pensano a uno scambio Insigne-Icardi : Che il Napoli sia Interessato a Icardi non è un mistero. E l’Inter non ha chiuso la porta al Napoli, anche se è una sua diretta concorrente. Ma per arrivare a portare Maurito in azzurro occorre uno scambio e a Conte piace Zielinski. Piotr, però, è considerato incedibile dal club di De Laurentiis. E allora si pensa ad un altro scambio, di cui parla oggi il Corriere dello Sport: Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. L’idea pare ...

De Laurentiis: "Mi volevano smontare il Napoli. L'Inter ci prova con i nostri assi, ma io compro e non vendo". Sulla prima pagina dell' edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', campeggia l' immagine del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis che parla di un assalto ai gioielli del Napoli da parte ...

Napoli – Nessuna fretta per De Laurentiis : “siamo l’unico club senza rivoluzioni Interne per ora” : De Laurentiis non va di fretta: le parole del presidente del Napoli sulla rivoluzione del club in vista della nuova stagione La stagione 2018-19 di Serie A è terminata da poco, ma il mondo del calcio continua a far parlare di sè a causa dei vari movimenti che ruotano attorno al mondo del pallone. Tra sorprese, novità e conferme, tutti i club si stanno muovendo per ingaggiare nuovi calciatori o allenatori. Se la Juventus ancora non ha ...

TuttoSport : L’Inter offre Icardi al Napoli. Un affare da 70 milioni : Conte, appena arrivato sulla panchina dell’Inter è stato chiaro sul futuro di Icardi, non lo vuole in squadra, non vuole il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi. La società ubbidisce al nuovo tecnico e mette Maurito sul mercato. La volontà è quella di cedere il pacchetto completo, Wanda più Icardi entro il ...

UFFICIALE – Liverpool-Napoli amichevole Internazionale di lusso! La data : Liverpool-Napoli, prima amichevole per gli azzurri La SSC Napoli annuncia con entusiasmo la prima amichevole degli azzurri. Le stelle più nobili d’Europa illuminano la prossima estate azzurra. Il Napoli affronterà il Liverpool il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Gli azzurri sfideranno i neo Campioni d’Europa – che hanno battuto il Tottenham in finale di Champions League – in una amichevole ...

Atalanta - Ilicic vuole andare via : “Pronto a nuove sfide - ma in Italia! Sono Interessato solo ai migliori club. Sul Napoli…” : Josep Ilicic, attaccante dell’Atalanta, vuole un top club in Italia con la Champions League Il centrocampista dell’Atalanta, Josip Ilicic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ekipa24 sulle voci di calciomercato che circolano sul suo futuro e che lo accostano anche alla SSC Napoli.Queste le sue dichiarazioni: Ilicic, le sue idee sul futuro “Non Sono più giovane. Il mio manager si occupa degli interessi nei ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino Interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...

Il Napoli punta Lukaku e sfrutta il ‘Decreto Crescita’ : l’Inter però si gioca la carta Conte : Il Napoli interessato a Romelu Lukaku per l’attacco, ma l’Inter resta in vantaggio: il giocatore vorrebbe lavorare con Conte e i nerazzurri potrebbero sfruttare la cessione di Icardi Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Serie A è diventata ancora più appetibile. Il campionato italiano stuzzica nuovamente i top player come in passato e non sarebbe un’utopia vedere Romelu Lukaku in Italia. l’Inter avrebbe incassato il sì del giocatore, ma ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pogba alla Juve - la nuova Inter di Conte - Napoli scatenato : Pogba alla JuveNTUS – La Juventus pensa ad un clamoroso ritorno. E’ questa la bomba lanciata da Gianluca Di Marzio in apertura di “Calciomercato – L’originale“, il consueto programma di Sky che da oggi accompagnerà tifosi ed appassionati di calcio in seconda serata. A detta del noto giornalista, lo United non vorrà di certo svenderlo dopo averlo pagato profumatamente, anzi probabilmente non si andrà sotto gli stessi 100 milioni. A ...

Fasce Champions : Juve in prima - il Napoli evita il Tottenham - Inter in terza e Atalanta in quarta : Il trionfo del Liverpool nella finalissima del Wanda Metropolitano chiude la Champions League 2018/19 ma apre anche la prossima stagione.

Whirlpool : Landini - 'chiusura Napoli scelta inaccettabile - Intervenga Mise' : Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Credo che sia una cosa gravissima anche perché meno di un anno fa è stato fatto accordo al Mise che prevedeva investimenti e il mantenimento di tutto siti produttivi. E' una scelta inaccettabile. Serve risposta immediata Napoli e il Mezzogiorno hanno già pagato abbastanz

Whirlpool - la Fiom denuncia : “Vogliono vendere lo stabilimento di Napoli. Tradito l’accordo di ottobre - Di Maio Intervenga” : Whirlpool vuole vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante lo scorso ottobre abbia firmato un accordo quadro con i sindacati per il trasferimento della produzione di lavatrici in Italia e zero esuberi nel 2021. Un’intesa festeggiata dal vicepremier Luigi Di Maio che parlò di un “un cambio di passo per l’Italia” perché dopo la lotta alle delocalizzazioni “sta succedendo qualcosa che va oltre: stiamo riportando lavoro in ...

De Maggio : il Napoli non è più Interessato ad Almendra : Secondo Valter De Maggio l’affare Almendra sarebbe saltato. Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, De Maggio ha detto che il Napoli voleva portare il giovane talento del Boca nel club ad ottobre, per il mercato di gennaio, ma il Boca aveva necessità di monetizzare presto Se fosse davvero così cadrebbe l’ipotesi ventilata ieri da Raffaele Auriemma e cioè che l’accordo era praticamente fatto tranne che per i dettagli riguardanti ...

Comisso-Fiorentina : è fatta. E a Ricketts Interesserebbe il Napoli : L’acquisizione della Fiorentina da parte dell’imprenditore italo-americano Rocco Comisso sarebbe già fatta con tanto di firma, scrive Il Sole 24 Ore, confermando le anticipazioni del New York Times di qualche giorno fa. Una delle condizioni dell’accordo era che la Fiorentina restasse in Serie A, e il campo ha decretato la sua realizzazione. Ora c’è da capire se le parti riusciranno a mettersi d’accordo sul prezzo, ...