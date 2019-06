L’ultimo saluto a Noa dall' amica | “Mi mancherai terribilmente | ma so che è giusto così”

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Prosegue la discussione che ha diviso il mondo di morale cattolica e progressista se si sia trattato di eutanasia o di un diritto inalienabile. Di Noa Pothoven, la ragazza di diciassette anni che con un progetto chiarissimo elucido ha deciso di non alimentarsi fino a morire dopo aver subito una violenza sessuale che l’aveva gettata nella depressione, hanno parlato il Papa, i capi di Stato di mezzo pianeta, filosofi e sociologi. Ci si interroga sui valori di un’epoca che dà clamore a squallidi personaggi di cartapesta buoni per share e followers ma non sa tutelare in alcun modo le persone vere che subiscono drammi autentici. “mia, mima so che era la tua volontà” In tutto questo clamore è straziante, ma anche centrale, il parere di chi ha convissuto con Noa, in particolare i suoi genitori, che non si sono opposti al desiderio della figlia, i fratelli e gli ...

