Francesco Monte e Giulia Salemi | ecco perché si sono lasciati

Francesco Monte e Giulia Salemi : ecco i motivi della rottura : I fan dei Fralemi - curiosa crasi per descrivere i fan della coppia - sono a lutto: Francesco Monte e Giulia Salemi si sono mollati. Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip 3, il tronista di Uomini e Donne e la mo della italo-palestinese si sono lasciati, anche se dovranno stare insieme nelle occasioni di lavoro che li vede come influencer.Il settimanale Spy ha anticipato i motivi alla base della rottura : "I Fralemi si sono detti ...

Francesco Monte - amore finito con Giulia Salemi. Nuovo post : buio totale : Francesco Monte dopo la fine della love story con Giulia Salemi. Il Nuovo post dell’ex tronista: buio totale e sofferenza Nella giornata di ieri è giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte . La coppia, ormai ex a tutti gli effetti, ha lasciato i fan a […] L'articolo Francesco Monte , amore finito con Giulia Salemi. Nuovo post : buio totale proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte rompe il silenzio! La verità sulla rottura con Giulia Salemi : Francesco Monte rompe il silenzio e, dopo l’annuncio su Instagram, parla per la prima volta della fine della love story con Giulia Salemi. “Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia – ha scritto nelle Stories -. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Io e Giulia ci vogliamo ...