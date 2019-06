Formula 1 | Gran Premio del Canada | come vederlo in Tv e in Streaming

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Monaco di Formula 1 : Il pilota della Mercedes, partito dalla pole, è riuscito a resistere ai continui attacchi di Max Verstappen, retrocesso dalla seconda alla quarta posizione finale

Formula 1 – Ricciardo e l’amore verso Montecarlo : “grande rapporto con questa pista. Qui premiata la fiducia - posso fare bene” : Daniel Ricciardo ha spiegato il rapporto che lo lega alla pista di Montecarlo: una vera e propria ‘relazione d’amore’ che, secondo il pilota Renault, potrà essere decisiva per fare bene La Renault ha vissuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, ma l’arrivo a Montecarlo ha regalato un’importante iniziezione di fiducia a Daniel Ricciardo. Il pilota australiano ha trionfato l’anno scorso con ...

Il Gran Premio di Monaco di Formula 1 in TV e in streaming : La gara più prestigiosa dell'automobilismo si corre oggi nel primo pomeriggio: i link per seguirla in diretta, anche in chiaro

Formula 1 - Gran Premio di Montecarlo : come vederlo in Tv e in Streaming : Sesto appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalla pole position alla gara di domenica.

Formula 1 - 300 Gran Premi per Raikkonen - FOTO GALLERY : Il weekend di Monaco sarà il Gran Premio numero 300 della carriera di Kimi Raikkonen: un traguardo che lo fa entrare di diritto nel club dei piloti più longevi in Formula 1, assieme a Barrichello - detentore del record assoluto con 326 presenze - Alonso, Button e Schumacher. "Ne parlano tutti, ma a me non cambia nulla, preferisco pensare alla macchina", è stato il laconico commento del pilota finlandese una volta arrivato nel ...

E’ morto Niki Lauda : Formula 1 a lutto - addio ad uno dei più grandi piloti della storia : Niki Lauda ci ha lasciati nella notte, “circondato dalla famiglia” come recita la nota che ha annunciato oggi il decesso dell’ex pilota addio a Niki Lauda, leggenda della Formula Uno con la passione del volo. Il campione, considerato tra i migliori piloti di sempre, si è spento i “pacificamente nel sonno lunedì circondato dalla famiglia“. Ad annunciarlo una portavoce della famiglia. “I suoi risultati ...

È morto Niki Lauda - leggenda della Formula 1 : addio a uno dei più grandi piloti di sempre : Aveva 70 anni. La famiglia: "Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua...

Niki Lauda è morto : la Formula 1 perde il campione più grande : Niki Lauda è morto in una clinica svizzera il 20 maggio. Aveva 70 anni. Lo ha comunicato la famiglia tramite

Formula 1 - Liberty Media non si ferma più : si lavora per un nuovo Gran Premio in Africa : Chase Carey e Sean Bratches lavorano per riportare la Formula 1 in Africa, due le ipotesi al vaglio di Liberty Media La Formula 1 medita di tornare in Africa, Liberty Media punta a sbarcare nuovamente nel continente nero da dove manca dal lontano 1992, quando sul tracciato di Kyalami si svolse il Gp del Sud Africa. LaPresse/Photo4 Negli ultimi anni, il Marocco ha ospitato altre categorie tra cui il WTCC dal 2009 al 2017 e l’ePrix di ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 : È arrivato davanti a Bottas, suo compagno di squadra alla Mercedes, ed è ora primo della classifica del Mondiale: le due Ferrari sono arrivate quarta e quinta

Formula 1 : come vedere il Gran Premio di Spagna in TV o in streaming : La gara inizierà all 15.10: in prima fila partiranno le due Mercedes di Bottas e Hamilton, le Ferrari si sono qualificate per la terza e quinta posizione

Formula 1 – Verstappen ottimismo in vista della gara in Spagna : “il distacco è grande - ma c’è qualcosa che mi dà fiducia” : Max Verstappen consapevole del distacco dalle Mercedes dopo le qualifiche del Gp di Spagna, ma ottimista in vista della gara: le parole dell’olandese della Red Bull La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio di Spagna in Tv e streaming : dove vedere Gran Premio Spagna Formula Uno Tv streaming. La Formula Uno è giunta al suo quinto appuntamento stagionale, in programma in Spagna, a Barcellona, dove la Ferrari sarà chiamata a dimostrare di essere riuscita a rimediare ai problemi di affidabilità messi in mostra nelle gare precedenti. La Mercedes, protagonista con ben quattro doppiette in […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio di Spagna in Tv e streaming è ...

Formula 1 - Gran Premio di Spagna : come vederlo in Tv e in Streaming : Quinto appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalla pole position alla gara di domenica.